Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли в Киев — видео

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.
Главные тезисы
- Первая совместная поездка госсекретаря США и главы МИД Британии в Киев за последние годы.
- Визит направлен на обсуждение поддержки Украины от агрессии России и перспектив ее развития в различных областях.
- Зеленский выделил США, Британию, Францию и Германию как ключевых союзников, способных помочь Украине в войне с РФ.
- Ожидается, что Байден и Стармер обсудят разрешение на удары вглубь России с целью поддержки Украины.
Что известно о визите Блинкена и Лемми в Киев
Отмечается, что Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства.
На встрече с украинскими должностными лицами госсекретарь США и глава МИД Британии обсудят продолжение поддержки защиты Украины от агрессии России и то, как в долгосрочной перспективе Украина может получить развитие в военной, экономической и демократической сферах.
Глава американской дипломатии также во время визита подтвердит поддержку Соединенных Штатов усилиям Украины по защите и возвращению территорий, оккупированных Россией.
Кроме того, он сообщил, что в Киеве будут обсуждаться мирные инициативы президента Владимира Зеленского.
Кто может поменять ход войны. Зеленский назвал 4 страны
Как недавно заявил глава государства Владимир Зеленский, в первую очередь от США, Британии, Франции и Германии зависит, сможет ли Украина разгромить армию РФ и выиграть войну.
Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас четыре союзника Киева предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать российских оккупантов из украинских земель.
Энтони Блинкен недавно сообщил, что 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.
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