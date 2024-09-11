Блинкен анонсировал 700 млн долл помощи Украине от США

Соединенные Штаты предоставляют Украине 325 млн долл на ремонт электросетей, 290 млн долл гуманитарной помощи населению, страдающему от вооруженной агрессии РФ, а также более 100 млн долл на разминирование.

США предоставит новую помощь Украине

Об этом заявил 11 сентября во время пресс-конференции в Киеве государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Мы снова видим, как Путин смахивает пыль со своего зимнего плана действий, направленного против украинских энергетических и электрических систем, чтобы использовать холод как оружие против украинского народа. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

В этой связи, по его словам, Соединенные Штаты объявляют о выделении нового финансирования в размере 325 млн долл «для восстановления энергетической и электрической сети Украины». Он также подчеркнул, что США намерены привлечь дополнительную поддержку от стран G7+ во время заседания Координационной группы по энергетике в течение следующих недель.

Сегодня я также объявляю о выделении новой гуманитарной поддержки в размере 290 млн долл, чтобы помочь предоставить жизненно важные поставки, такие как чистая вода, еда, укрытие, лекарства миллионам людей в Украине и во всем регионе, которые были перемещены из-за войны Путина. Поделиться

Наконец, по его словам, США объявляют о предоставлении 102 млн долл в качестве дополнительного финансирования усилий по гуманитарному разминированию, чтобы помочь в изъятии противопехотных мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты и другие страны G7 согласились обеспечить 50 млрд долл из замороженных активов России на реконструкцию и оборонные усилия Украины. Кроме того, по его словам, страны Запада работают над тем, чтобы дальше преследовать страны, поддерживающие российскую военную машину.

Украина получит новую помощь от Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. дол.

Поддержка Великобританией Украины непоколебима. Наше обязательство по поддержке на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (780 млн долл) является последним вкладом нашей постоянной поддержки Украине. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, которые будут продолжать терпеть неустанные нападения России. Поделиться

Британия предоставит Украине 310 млн долл на гуманитарные нужды и 484 млн долл США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.