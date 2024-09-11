Блинкен анонсировал 700 млн долл помощи Украине от США

Соединенные Штаты предоставляют Украине 325 млн долл на ремонт электросетей, 290 млн долл гуманитарной помощи населению, страдающему от вооруженной агрессии РФ, а также более 100 млн долл на разминирование.
Главные тезисы
- Соединенные Штаты выделяют 700 млн долл на помощь Украине во время вооруженной агрессии РФ.
- Финансирование включает ремонт электросетей, гуманитарную помощь и разминирование для поддержки пострадавшего населения.
- США призывают страны G7+ присоединиться к усилиям в сфере энергетики, а Великобритания предоставляет кредитные гарантии для жизненно важных государственных услуг.
США предоставит новую помощь Украине
Об этом заявил 11 сентября во время пресс-конференции в Киеве государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В этой связи, по его словам, Соединенные Штаты объявляют о выделении нового финансирования в размере 325 млн долл «для восстановления энергетической и электрической сети Украины». Он также подчеркнул, что США намерены привлечь дополнительную поддержку от стран G7+ во время заседания Координационной группы по энергетике в течение следующих недель.
Наконец, по его словам, США объявляют о предоставлении 102 млн долл в качестве дополнительного финансирования усилий по гуманитарному разминированию, чтобы помочь в изъятии противопехотных мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине.
Он также напомнил, что Соединенные Штаты и другие страны G7 согласились обеспечить 50 млрд долл из замороженных активов России на реконструкцию и оборонные усилия Украины. Кроме того, по его словам, страны Запада работают над тем, чтобы дальше преследовать страны, поддерживающие российскую военную машину.
Украина получит новую помощь от Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. дол.
Британия предоставит Украине 310 млн долл на гуманитарные нужды и 484 млн долл США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-