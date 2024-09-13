Голлівудський актор Майкл Дуглас зробив неочікувані зізнання щодо України

Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас під час виступу на платформі «Україна відкрита для світу» розповів, що захоплюється сміливістю українського народу. Зірці кіно також подобається гімн нашої країни та борщ.
Головні тези:
- Голлівудський актор Майкл Дуглас особисто відвідав Київ. Він погуляв по місту та відвідав декілька заходів.
- Майкл Дуглас захоплюється сміливістю українців та об’єднаністю народу.
- Голлівудський актор висловив підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії.
- Дуглас відзначив талановитість українців, але висловив стурбованість через мовні бар’єри.
- Майкл Дуглас прагне миру та сподівається на закінчення війни в Україні.
Майкл Дуглас зробив неочікувані зізнання щодо України
Голлівудський актор зізнався, що слідкує за нашою країною вже три роки. І не лише він, а й весь Захід.
Майклу Дугласу дуже подобається гімн України. Проте найбільше його зачепила об’єднаність народу.
Дуглас вважає, що в Україні є багато талантів, проте вони не можуть розкритись через мову. У кінці свого виступу він відверто розповів про своє бажання.
Актор сподівається, що незабаром вирішиться питання далекобійності. Захід і надалі продовжить підтримувати Україну.
Майкл Дуглас відвідав Київ
11 вересня стало відомо, що до української столиці завітав посол доброї волі ООН та лауреат премії «Оскар». Він прогулявся Києвом та був вражений красою міста.
Майкл Дуглас відвідав Андріївську церкву, Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та прогулявся по парку «Володимирська гірка».
Голлівудський актор відвідав декілька заходів. Серед них і Саміт перших леді та джентльменів.
Україну підтримує багато голлівудських акторів. Деякі з них особисто відвідували нашу країну: Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Міша Колінз (був двічі), Джессіка Честейн, Іванна Сахно та Кетрін Винник.
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