Голлівудський актор Майкл Дуглас зробив неочікувані зізнання щодо України

Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас під час виступу на платформі «Україна відкрита для світу» розповів, що захоплюється сміливістю українського народу. Зірці кіно також подобається гімн нашої країни та борщ.

Майкл Дуглас зробив неочікувані зізнання щодо України

Голлівудський актор зізнався, що слідкує за нашою країною вже три роки. І не лише він, а й весь Захід.

Я слідкував за Україною останні три роки. Весь західний світ вас підтримує, зброя приходить, звісно, не так швидко, але приходить. Майкл Дуглас Голлівудський актор

Майклу Дугласу дуже подобається гімн України. Проте найбільше його зачепила об’єднаність народу.

Найбільше зачепили люди, я не бачив такого обʼєднання. Я тут провів чудовий час, борщ тут чудовий, — сказав актор. Поширити

Дуглас вважає, що в Україні є багато талантів, проте вони не можуть розкритись через мову. У кінці свого виступу він відверто розповів про своє бажання.

Голлівудський актор вражений сміливістю українців

Моє бажання — щоб ця війна закінчилась. Я захоплююся вами, вашою мужністю і сильною країною, — сказав Майкл Дуглас. Поширити

Актор сподівається, що незабаром вирішиться питання далекобійності. Захід і надалі продовжить підтримувати Україну.

Майкл Дуглас відвідав Київ

11 вересня стало відомо, що до української столиці завітав посол доброї волі ООН та лауреат премії «Оскар». Він прогулявся Києвом та був вражений красою міста.

Майкл Дуглас відвідав Андріївську церкву, Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та прогулявся по парку «Володимирська гірка».

Голлівудський актор відвідав декілька заходів. Серед них і Саміт перших леді та джентльменів.

Україну підтримує багато голлівудських акторів. Деякі з них особисто відвідували нашу країну: Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Міша Колінз (був двічі), Джессіка Честейн, Іванна Сахно та Кетрін Винник.