Культовый голливудский композитор Ханс Циммер публично поддержал Украину ― видео
Категория
Культура
Дата публикации

Культовый голливудский композитор Ханс Циммер публично поддержал Украину ― видео

Ханс Циммер
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Источник:  UNITED24

Легендарный голливудский композитор Ханс Циммер, автор музыки к таким фильмам, как "Дюна", "Пираты Карибского моря", "Король-лев", "Гладиатор" и "Интерстеллар", публично поддержал Украину во время собственного концерта в Лас-Вегасе.

Главные тезисы

  • Ханс Циммер выразил публичную поддержку Украины на своем концерте в Лас-Вегасе, освещая зал украинскими цветами и пригласив украинских музыкантов в свой оркестр.
  • Культовый композитор уже неоднократно поддерживал Украину с момента начала вторжения России, что нашло отражение в его музыкальных выступлениях и символических жестах.
  • Публичное обращение Циммера в поддержку Украины получило широкое отражение в СМИ и социальных сетях, привлекая внимание публики к культурному акту солидарности и поддержки.
  • Украинские музыканты активно участвуют в творческих проектах Ханса Циммера, что становится ярким примером международного музыкального сотрудничества и единства в борьбе за мир и свободу.
  • Европейский тур Циммера в марте 2022 года, где украинские музыканты выступали в его оркестре, оказался еще одним важным шагом в поддержке Украины со стороны этого талантливого композитора.

Что известно о публичном обращении Циммера в поддержку Украины

Отмечается, что во время обращения Циммера в поддержку Украины концертный зал подсветили синим и желтым цветом.

Видео выступления культового композитора было опубликовано в Telegram-канале United 24.

Что известно о позиции Циммера в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины

Авторы платформы подчеркнули, что Циммер уже не в первый раз высказывается в поддержку Украины.

Его позиция по поводу войны известна еще с первых дней полномасштабного вторжения. На его концертах часто появляется украинская символика или упоминания украинских военных.

На последнем концерте Циммера в Лас-Вегасе прожекторы светили цветами украинского флага. Более того, свою поддержку артист продемонстрировал и тем, что в составе его оркестра играли украинские музыканты.

Одним из самых ярких проявлений поддержки композитора был его европейский тур в марте 2022 года. Тогда в его оркестре играли 10 украинцев из Одесского оперного театра. Во время концертов Ханс посвятил саундтрек из фильма "Чудо-женщина 1984" всем украинским женщинам. На экранах за сценой были изображения украинского флага и украинок, вставших на защиту страны.

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