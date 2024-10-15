Легендарный голливудский композитор Ханс Циммер, автор музыки к таким фильмам, как "Дюна", "Пираты Карибского моря", "Король-лев", "Гладиатор" и "Интерстеллар", публично поддержал Украину во время собственного концерта в Лас-Вегасе.

Что известно о публичном обращении Циммера в поддержку Украины

Отмечается, что во время обращения Циммера в поддержку Украины концертный зал подсветили синим и желтым цветом.

Видео выступления культового композитора было опубликовано в Telegram-канале United 24.

Что известно о позиции Циммера в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины

Авторы платформы подчеркнули, что Циммер уже не в первый раз высказывается в поддержку Украины.

Его позиция по поводу войны известна еще с первых дней полномасштабного вторжения. На его концертах часто появляется украинская символика или упоминания украинских военных.

На последнем концерте Циммера в Лас-Вегасе прожекторы светили цветами украинского флага. Более того, свою поддержку артист продемонстрировал и тем, что в составе его оркестра играли украинские музыканты.