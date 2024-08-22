Известная группа Imagine Dragons поддержала Украину во время концерта в Чикаго

Мировая рок-группа Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинцами, исполнив одну из своих самых известных песен под желто-голубым флагом на концерте.
Главные тезисы
- Группа Imagine Dragons выразила поддержку Украине на концерте в Чикаго, исполнив песню под желто-голубым флагом.
- Лидер коллектива Дэн Рейнольдс взял флаг Украины от зрителя и поцеловал его в конце выступления.
- Imagine Dragons активно участвуют в сборе средств для пострадавших от войны и поднимают украинский флаг на своих концертах.
- Видео на песню Crushed, снятое Imagine Dragons в Украине, рассказывает историю 14-летнего Саши, потерявшего все из-за войны.
Лидер Imagine Dragons поднял флаг Украины во время концерта
Во время исполнения песни Walking the Wire кто-то из зрителей передал лидеру коллектива Дэну Рейнольдсу желто-голубой флаг. Муж сразу взял его и продолжил петь. В конце композиции Дэн поцеловал флаг и отдал поклонникам.
Участники коллектива не раз поддерживали Украину. Они присоединились к другим звездным послам благотворительной платформы UNITED24.
Поддержка Imagine Dragons Украины
Imagine Dragons уже не в первый раз демонстрируют свою поддержку Украине. Группа регулярно поднимает украинский флаг на своих концертах и активно приобщается к сбору средств для помощи пострадавшим от войны.
В мае 2023 года Imagine Dragons презентовали клип на песню Crushed, снятую в Украине.
Героем видео стал 14-летний Саша, проживший в российской оккупации пять месяцев и вместе с семьей потерявший все.
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