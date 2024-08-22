Известная группа Imagine Dragons поддержала Украину во время концерта в Чикаго
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Известная группа Imagine Dragons поддержала Украину во время концерта в Чикаго

Известная группа Imagine Dragons поддержала Украину во время концерта в Чикаго
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Источник:  online.ua

Мировая рок-группа Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинцами, исполнив одну из своих самых известных песен под желто-голубым флагом на концерте.

Главные тезисы

  • Группа Imagine Dragons выразила поддержку Украине на концерте в Чикаго, исполнив песню под желто-голубым флагом.
  • Лидер коллектива Дэн Рейнольдс взял флаг Украины от зрителя и поцеловал его в конце выступления.
  • Imagine Dragons активно участвуют в сборе средств для пострадавших от войны и поднимают украинский флаг на своих концертах.
  • Видео на песню Crushed, снятое Imagine Dragons в Украине, рассказывает историю 14-летнего Саши, потерявшего все из-за войны.

Лидер Imagine Dragons поднял флаг Украины во время концерта

Во время исполнения песни Walking the Wire кто-то из зрителей передал лидеру коллектива Дэну Рейнольдсу желто-голубой флаг. Муж сразу взял его и продолжил петь. В конце композиции Дэн поцеловал флаг и отдал поклонникам.

@daninewsua

♬ Originalton — Dani🇺🇦NewsUA🇺🇦

Участники коллектива не раз поддерживали Украину. Они присоединились к другим звездным послам благотворительной платформы UNITED24.

Поддержка Imagine Dragons Украины

Imagine Dragons уже не в первый раз демонстрируют свою поддержку Украине. Группа регулярно поднимает украинский флаг на своих концертах и активно приобщается к сбору средств для помощи пострадавшим от войны.

В мае 2023 года Imagine Dragons презентовали клип на песню Crushed, снятую в Украине.

Героем видео стал 14-летний Саша, проживший в российской оккупации пять месяцев и вместе с семьей потерявший все.

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Imagine Dragons

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