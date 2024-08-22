Известная группа Imagine Dragons поддержала Украину во время концерта в Чикаго

Мировая рок-группа Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинцами, исполнив одну из своих самых известных песен под желто-голубым флагом на концерте.

Лидер Imagine Dragons поднял флаг Украины во время концерта

Во время исполнения песни Walking the Wire кто-то из зрителей передал лидеру коллектива Дэну Рейнольдсу желто-голубой флаг. Муж сразу взял его и продолжил петь. В конце композиции Дэн поцеловал флаг и отдал поклонникам.

Участники коллектива не раз поддерживали Украину. Они присоединились к другим звездным послам благотворительной платформы UNITED24.

Поддержка Imagine Dragons Украины

Imagine Dragons уже не в первый раз демонстрируют свою поддержку Украине. Группа регулярно поднимает украинский флаг на своих концертах и активно приобщается к сбору средств для помощи пострадавшим от войны.

В мае 2023 года Imagine Dragons презентовали клип на песню Crushed, снятую в Украине.