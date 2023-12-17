Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал флаг Украины — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал флаг Украины — видео

Imagine Dragons
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Источник:  online.ua

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на недавнем концерте в очередной раз выразил поддержку Украине и поцеловал украинский флаг.

Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons поддержал Украину

Во время концерта он заметил поклонниц из Украины, державших сине-желтый флаг. Исполнитель взял его на сцену и поцеловал.

Затем Рейнольдс оставил на флаге автограф и отдал в зал.

Imagine Dragons поддерживают Украину

Напомним, что в мае группа выпустила клип о войне в Украине на песню Crushed, в которой снялся 14-летний мальчик Саша из села Новогригоровка Николаевской области.

Парень, ставший героем клипа Crushed послов UNITED24, никогда в жизни не был за границей, но уже успел увидеть войну и разрушение, потерял дом из-за российских обстрелов. Однако именно в Новогригоровке Саша встретил режиссера-постановщика Тая Арнольда. Тай снял историю парня, и в конце концов именно она легла в основу клипа Crushed, - сообщается на странице UNITED24.

В июле 2022 года Imagine Dragons стали послами фандрейзинговой платформы United24. Группа продвигает направление медицинской помощи.

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