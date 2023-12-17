Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал флаг Украины — видео

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на недавнем концерте в очередной раз выразил поддержку Украине и поцеловал украинский флаг.
Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons поддержал Украину
Во время концерта он заметил поклонниц из Украины, державших сине-желтый флаг. Исполнитель взял его на сцену и поцеловал.
Затем Рейнольдс оставил на флаге автограф и отдал в зал.
Imagine Dragons поддерживают Украину
Напомним, что в мае группа выпустила клип о войне в Украине на песню Crushed, в которой снялся 14-летний мальчик Саша из села Новогригоровка Николаевской области.
В июле 2022 года Imagine Dragons стали послами фандрейзинговой платформы United24. Группа продвигает направление медицинской помощи.
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