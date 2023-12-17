Соліст Imagine Dragons під час концерту поцілував прапор України — відео

Ден Рейнольдс з Imagine Dragons підтримав Україну

Під час концерту він помітив прихильниць з України, яки тримали синьо-жовтий прапор. Виконавець забрав його на сцену та поцілував.

Потім Рейнольдс залишив на прапорі автограф та віддав назад у зал.

Imagine Dragons підтримують Україну

Нагадаємо, що у травні гурт випустив кліп про війну в Україні на пісню Crushed, у якому знявся 14-річний хлопчик Сашко з села Новогригорівка на Миколаївщині.

Хлопець, який став героєм кліпу Crushed амбасадорів UNITED24, ніколи в житті не був за кордоном, але вже встиг побачити війну та руйнування, втратив дім через російський обстріл. Однак саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Тай зняв історію хлопця, і зрештою саме вона лягла в основу кліпу Crushed, - повідомляється на сторінці UNITED24. Поширити

У липні 2022 року Imagine Dragons стали амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Гурт просуває напрямок медичної допомоги.