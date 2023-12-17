Соліст Imagine Dragons під час концерту поцілував прапор України — відео

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс не нещодавньому концерті вкотре висловив підтримку Україні та поцілував український стяг.
Ден Рейнольдс з Imagine Dragons підтримав Україну
Під час концерту він помітив прихильниць з України, яки тримали синьо-жовтий прапор. Виконавець забрав його на сцену та поцілував.
Потім Рейнольдс залишив на прапорі автограф та віддав назад у зал.
Imagine Dragons підтримують Україну
Нагадаємо, що у травні гурт випустив кліп про війну в Україні на пісню Crushed, у якому знявся 14-річний хлопчик Сашко з села Новогригорівка на Миколаївщині.
У липні 2022 року Imagine Dragons стали амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Гурт просуває напрямок медичної допомоги.
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