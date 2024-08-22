Відомий гурт Imagine Dragons підтримав Україну під час концерту в Чикаго — відео

Світовий рок-гурт Imagine Dragons вкотре продемонстрував свою солідарність з українцями, виконавши одну зі своїх найвідоміших пісень під жовто-блакитним прапором на концерті.
Головні тези:
- Гурт Imagine Dragons виступив у Чикаго та підтримав Україну, виконавши пісню під українським прапором.
- Лідер гурту Ден Рейнольдс продемонстрував свою підтримку, взявши у руки жовто-блакитний прапор.
- Imagine Dragons вже неодноразово виступали на користь України, збираючи кошти для постраждалих від війни та знімаючи кліпи на території країни.
- Учасники гурту приєдналися до благодійної платформи UNITED24, підтримуючи гуманітарну допомогу Україні.
Лідер Imagine Dragons підняв прапор України під час концерту
Під час виконання пісні "Walking the Wire" хтось з глядачів передав лідеру колективу Дену Рейнольдсу жовто-блакитний прапор. Чоловік одразу взяв його та продовжив співати. В кінці композиції Ден поцілував прапор та віддав прихильникам.
Учасники колективу неодноразово підтримували Україну. Вони доєдналися до інших зіркових амбасадорів благодійної платформи UNITED24.
Підтримка Imagine Dragons України
Imagine Dragons вже не вперше демонструють свою підтримку Україні. Гурт регулярно піднімає український стяг на своїх концертах та активно долучається до збору коштів для допомоги постраждалим від війни.
У травні 2023 року Imagine Dragons презентували кліп на пісню Crushed, що був знятий в Україні.
Героєм відео став 14-річний Сашко, який прожив у російській окупації п’ять місяців і разом із сім’єю втратив усе.
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