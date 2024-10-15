Легендарний голлівудський композитор Ганс Циммер, автор музики до таких фільмів як "Дюна", "Пірати Карибського моря", "Король-лев", "Гладіатор" та "Інтерстеллар", публічно підтримав Україну під час власного концерту у Лас-Вегасі.

Що відомо про публічне звернення Циммера на підтримку України

Зазначається, що під час звернення Циммера на підтримку України концертний зал підсвітили синім та жовтим кольорами.

Відео виступу культового композитора опублікували у Telegram-каналі United 24.

Що відомо про позицію Циммера щодо розв’язаної Росією злочинної війни проти України

Автори платформи підкреслили, що Циммер вже не вперше висловлюється на підтримку України.

Його позиція щодо війни відома ще з перших днів повномасштабного вторгнення. На його концертах часто з'являється українська символіка або ж згадки про українських військових.

На останньому концерті Циммера у Лас-Вегасі, прожектори світили кольорами українського прапора. Ба більше, свою підтримку артист продемонстрував і тим, що в складі його оркестру грали українські музиканти.