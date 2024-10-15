Легендарний голлівудський композитор Ганс Циммер, автор музики до таких фільмів як "Дюна", "Пірати Карибського моря", "Король-лев", "Гладіатор" та "Інтерстеллар", публічно підтримав Україну під час власного концерту у Лас-Вегасі.
Головні тези:
- Ганс Циммер, відомий композитор Голлівуду, публічно виступив у підтримку України під час концерту у Лас-Вегасі.
- Про це свідчить публічне звернення Циммера на концерті, підсвічування концертного залу українськими кольорами та залучення українських музикантів.
- Відомо, що Ганс Циммер відкрито висловлював свою підтримку Україні вже під час початку вторгнення Росії.
- Позиція композитора підкріплюється символікою українського прапора та присвяченням музики українським жінкам.
- Європейський тур Ганса Циммера у березні 2022 року, де 10 українських музикантів грали в його оркестрі, став ще одним яскравим актом підтримки України.
Що відомо про публічне звернення Циммера на підтримку України
Зазначається, що під час звернення Циммера на підтримку України концертний зал підсвітили синім та жовтим кольорами.
Відео виступу культового композитора опублікували у Telegram-каналі United 24.
Що відомо про позицію Циммера щодо розв’язаної Росією злочинної війни проти України
Автори платформи підкреслили, що Циммер вже не вперше висловлюється на підтримку України.
Його позиція щодо війни відома ще з перших днів повномасштабного вторгнення. На його концертах часто з'являється українська символіка або ж згадки про українських військових.
На останньому концерті Циммера у Лас-Вегасі, прожектори світили кольорами українського прапора. Ба більше, свою підтримку артист продемонстрував і тим, що в складі його оркестру грали українські музиканти.
Одним з найяскравіших проявів підтримки композитора був його європейський тур у березні 2022 року. Тоді в його оркестрі грали 10 українців з Одеського оперного театру. Під час концертів Ганс присвятив саундтрек з фільму "Диво-жінка 1984" всім українським жінкам. На екранах за сценою були зображення українського прапора та українок, що стали на захист країни.
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