Відомий американський режисер Тім Бертон отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі за значний внесок у світовий кінематограф.
Головні тези:
- Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави за значний внесок у кінематограф
- Культовий режисер поєднує готику, фантазію та чорний гумор у своїх унікальних фільмах
- У церемонії встановлення зірки взяли участь акторка Вайнона Райдер та інші зірки, які співпрацювали з Бертоном
- Тім Бертон - лауреат численних кінонагород, включаючи Золотий глобус, BAFTA, Оскар за свої визначні роботи.
Що відомо про появу зірки Тіма Бертона на алеї слави у Голлівуді
Зазначається, що зірку було встановлено в особливому для режисера місці — перед магазином з іграшками "Hollywood Toys & Costumes" на Голлівудському бульварі, куди режисер ходив ще у дитинстві, коли міг лише мріяти про світову славу і визнання.
А сама церемонія встановлення зірки проходила напередодні світової прем’єри другої частини культової стрічки Бертона "Бітлджюс".
Підтримати режисера і привітати його із досягненням прийшла акторка Вайнона Райдер, яка разом з Майклом Кітоном знімалась у першій частині "Бітлджюс", випущеній Бертоном у далекому 1988 році.
На церемонії також був присутній актор Денні ДеВіто.
Що відомо про вклад Тіма Бертона у світовий кінематограф
Режисер здобув світову славу завдяки унікальному стилю створення фільмів, які поєднують, елементи готики, фантазії, чорного гумору та містять багато химерних персонажів.
Серед найвідоміших робіт Бертона — "Бітлджюс" (1988), "Бетмен" (1989), "Едвард Руки-ножиці" (1990), "Кошмар перед Різдвом" (1993), "Труп нареченої" (2005) і "Аліса в країні чудес" (2010).
Режисер є лауреатом численних нагород, зокрема, премій "Золотий глобус", BAFTA, "Оскар".
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