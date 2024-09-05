Відомий американський режисер Тім Бертон отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі за значний внесок у світовий кінематограф.

Що відомо про появу зірки Тіма Бертона на алеї слави у Голлівуді

Зазначається, що зірку було встановлено в особливому для режисера місці — перед магазином з іграшками "Hollywood Toys & Costumes" на Голлівудському бульварі, куди режисер ходив ще у дитинстві, коли міг лише мріяти про світову славу і визнання.

А сама церемонія встановлення зірки проходила напередодні світової прем’єри другої частини культової стрічки Бертона "Бітлджюс".

Підтримати режисера і привітати його із досягненням прийшла акторка Вайнона Райдер, яка разом з Майклом Кітоном знімалась у першій частині "Бітлджюс", випущеній Бертоном у далекому 1988 році.

На церемонії також був присутній актор Денні ДеВіто.

Вона прекрасна. Як я вже казав, я приїжджаю сюди з дитинства, з того часу, як я гуляв вулицями Голлівуду, коли був маленьким хлопчиком, і заходив до цієї крамниці іграшок, яка все ще тут, і це неймовірно, — зазначає сам Бертон. Поширити

Тім Бертон

Що відомо про вклад Тіма Бертона у світовий кінематограф

Режисер здобув світову славу завдяки унікальному стилю створення фільмів, які поєднують, елементи готики, фантазії, чорного гумору та містять багато химерних персонажів.

Серед найвідоміших робіт Бертона — "Бітлджюс" (1988), "Бетмен" (1989), "Едвард Руки-ножиці" (1990), "Кошмар перед Різдвом" (1993), "Труп нареченої" (2005) і "Аліса в країні чудес" (2010).

Режисер є лауреатом численних нагород, зокрема, премій "Золотий глобус", BAFTA, "Оскар".