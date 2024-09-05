Известный американский режиссер Тим Бертон был удостоен собственной звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе за значительный вклад в мировой кинематограф.
Главные тезисы
- Тим Бертон удостоен звезды на аллее славы в Голливуде за свой значительный вклад в кинематограф.
- Режиссер объединяет готику, фантазию и черный юмор в своих уникальных фильмах.
- На церемонии установки звезды присутствовали актриса Вайнона Райдер и другие звезды, сотрудничавшие с Бертоном.
- Тим Бертон является лауреатом многочисленных кинонаград, включая Золотой глобус, BAFTA, Оскар за свои выдающиеся работы.
- Среди самых известных работ Тима Бертона — “Битлджюс”, “Эдвард Руки-ножницы”, “Кошмар перед Рождеством” и другие фильмы, полные причудливых персонажей и уникального стиля.
Что известно о появлении звезды Тима Бертона на аллее славы в Голливуде
Отмечается, что звезда была установлена в особом для режиссера месте — перед магазином с игрушками "Hollywood Toys & Costumes" на Голливудском бульваре, куда режиссер ходил еще в детстве, когда мог только мечтать о мировой славе и признании.
А сама церемония установления звезды проходила в канун мировой премьеры второй части культовой ленты Бертона "Битлджюс".
Поддержать режиссера и поздравить его с достижением пришла актриса Вайнона Райдер, которая вместе с Майклом Китоном снималась в первой части "Битлджюс", выпущенной Бертоном в далеком 1988 году.
На церемонии также присутствовал актер Дэнни ДеВито.
Что известно о вкладе Тима Бертона в мировой кинематограф
Режиссер снискал мировую славу благодаря уникальному стилю создания объединяющих фильмов, элементы готики, фантазии, черного юмора и содержат много причудливых персонажей.
Среди самых известных работ Бертона — "Битлджюс" (1988), "Бэтмен" (1989), "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Кошмар перед Рождеством" (1993), "Труп невесты" (2005) и "Алиса в стране". чудес" (2010).
Режиссер является лауреатом многочисленных наград, в частности премий "Золотой глобус", BAFTA, "Оскар".
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