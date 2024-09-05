Известный американский режиссер Тим Бертон был удостоен собственной звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе за значительный вклад в мировой кинематограф.

Что известно о появлении звезды Тима Бертона на аллее славы в Голливуде

Отмечается, что звезда была установлена в особом для режиссера месте — перед магазином с игрушками "Hollywood Toys & Costumes" на Голливудском бульваре, куда режиссер ходил еще в детстве, когда мог только мечтать о мировой славе и признании.

А сама церемония установления звезды проходила в канун мировой премьеры второй части культовой ленты Бертона "Битлджюс".

Поддержать режиссера и поздравить его с достижением пришла актриса Вайнона Райдер, которая вместе с Майклом Китоном снималась в первой части "Битлджюс", выпущенной Бертоном в далеком 1988 году.

На церемонии также присутствовал актер Дэнни ДеВито.

Она прекрасна. Как я уже говорил, я приезжаю сюда с детства, с тех пор как я гулял по улицам Голливуда, когда был маленьким мальчиком, и заходил в этот магазин игрушек, которые все еще здесь, и это невероятно, — отмечает сам Бертон. Поделиться

Тим Бертон

Что известно о вкладе Тима Бертона в мировой кинематограф

Режиссер снискал мировую славу благодаря уникальному стилю создания объединяющих фильмов, элементы готики, фантазии, черного юмора и содержат много причудливых персонажей.

Среди самых известных работ Бертона — "Битлджюс" (1988), "Бэтмен" (1989), "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Кошмар перед Рождеством" (1993), "Труп невесты" (2005) и "Алиса в стране". чудес" (2010).

Режиссер является лауреатом многочисленных наград, в частности премий "Золотой глобус", BAFTA, "Оскар".