В Голливуде собираются экранизировать автобиографическую книгу Бритни Спирс

Компания Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне"). Режиссером будущего биографического фильма станет Джон Чу.

В Голливуде снимут фильм о Бритни Спирс

Продюсером станет продюсер "Ла-Ла Ленда" Марк Платт, работавший с Чу над фильмом "Волшебница" (Wicked), который выйдет этой осенью.

Издание The Ankler называет сумму сделки в восьмизначном числе, причем права на большой музыкальный каталог Спирс являются ее частью. В общем, за права на фильм боролись Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix.

Очень рада поделиться с моими поклонниками, что я работаю над секретным проектом из #MarcPlatt. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами. Бритни Спирс Певица

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

В книге "Женщина во мне" звезда 1990-х рассказывает о самых темных эпизодах ее жизни: отношениях с Джастином Тимберлейком, аборт, многолетний абьюз от родного отца, сексуализацию ее сценического образа и т.д.

Написанная с исключительной откровенностью и юмором, революционная книга Спирс освещает неизменную силу музыки и любви — и важность того, чтобы женщина наконец-то рассказала свою историю на своих собственных условиях, — говорится в аннотации книги.

Аудиокнига, озвученная актрисой Мишель Уильямс со вступительным словом от Спирс, стала самым продаваемым изданием в истории издательства Simon & Schuster, а также аудиокнигой №1 на Spotify в 2023 году. Она также стала бестселлером издательства среди нон-фикшн-книг в жестком переплете по итогам года.

Мемуары Спирс привлекли внимание критиков

Рецензируя ее для The Guardian, Лора Снейпс сказала, что книга "делает неоспоримую связь между патриархатом и эксплуатацией, и заслуживает того, чтобы ее читали как обучающую историю и обвинительный акт, а не как мешок разоблачений для таблоидов".

Universal Pictures уже имеет опыт работы над подобными байопиками. Среди них — "Просто из Комптона" 2015 года, посвященный группе NWA, или "Восьмая миля", где Эминем снялся в роли белого рэпера, который пытается получить уважение и признание среди чернокожего сообщества. Поделиться

В работе компании также байопик о Снупе Догге и "музыкальный" фильм о Принсе, а также лента, вдохновленная детством Фаррела Уильямса.