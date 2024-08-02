В Голливуде собираются экранизировать автобиографическую книгу Бритни Спирс

Компания Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне"). Режиссером будущего биографического фильма станет Джон Чу.
Главные тезисы
- Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс “Женщина во мне”, режиссером станет Джон Чу, продюсером — Марк Платт.
- В книге “Женщина во мне” Бритни Спирс описывает свои темные моменты, отношения, абьюз и сексуализацию, раскрывая историю на своих условиях.
- Мемуары Спирс вызвали интерес критиков, став бестселлером и лидером продаж на Spotify. Они рассказывают о важности рассказывать свою историю на своих собственных условиях.
- Universal Pictures имеет опыт работы над байопиками, среди которых “Просто из Комптона” и “Восьмая миля”.
- Планируемый фильм о Бритни Спирс планируется стать еще одним успешным проектом студии, охватывая темы жизни знаменитой певицы.
В Голливуде снимут фильм о Бритни Спирс
Продюсером станет продюсер "Ла-Ла Ленда" Марк Платт, работавший с Чу над фильмом "Волшебница" (Wicked), который выйдет этой осенью.
Издание The Ankler называет сумму сделки в восьмизначном числе, причем права на большой музыкальный каталог Спирс являются ее частью. В общем, за права на фильм боролись Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix.
Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024
В книге "Женщина во мне" звезда 1990-х рассказывает о самых темных эпизодах ее жизни: отношениях с Джастином Тимберлейком, аборт, многолетний абьюз от родного отца, сексуализацию ее сценического образа и т.д.
Написанная с исключительной откровенностью и юмором, революционная книга Спирс освещает неизменную силу музыки и любви — и важность того, чтобы женщина наконец-то рассказала свою историю на своих собственных условиях, — говорится в аннотации книги.
Аудиокнига, озвученная актрисой Мишель Уильямс со вступительным словом от Спирс, стала самым продаваемым изданием в истории издательства Simon & Schuster, а также аудиокнигой №1 на Spotify в 2023 году. Она также стала бестселлером издательства среди нон-фикшн-книг в жестком переплете по итогам года.
Мемуары Спирс привлекли внимание критиков
Рецензируя ее для The Guardian, Лора Снейпс сказала, что книга "делает неоспоримую связь между патриархатом и эксплуатацией, и заслуживает того, чтобы ее читали как обучающую историю и обвинительный акт, а не как мешок разоблачений для таблоидов".
В работе компании также байопик о Снупе Догге и "музыкальный" фильм о Принсе, а также лента, вдохновленная детством Фаррела Уильямса.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-