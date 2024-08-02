В Голливуде собираются экранизировать автобиографическую книгу Бритни Спирс
Категория
Шоу-бизнес
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В Голливуде собираются экранизировать автобиографическую книгу Бритни Спирс

Спирс
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Источник:  The Guardian

Компания Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне"). Режиссером будущего биографического фильма станет Джон Чу.

Главные тезисы

  • Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс “Женщина во мне”, режиссером станет Джон Чу, продюсером — Марк Платт.
  • В книге “Женщина во мне” Бритни Спирс описывает свои темные моменты, отношения, абьюз и сексуализацию, раскрывая историю на своих условиях.
  • Мемуары Спирс вызвали интерес критиков, став бестселлером и лидером продаж на Spotify. Они рассказывают о важности рассказывать свою историю на своих собственных условиях.
  • Universal Pictures имеет опыт работы над байопиками, среди которых “Просто из Комптона” и “Восьмая миля”.
  • Планируемый фильм о Бритни Спирс планируется стать еще одним успешным проектом студии, охватывая темы жизни знаменитой певицы.

В Голливуде снимут фильм о Бритни Спирс

Продюсером станет продюсер "Ла-Ла Ленда" Марк Платт, работавший с Чу над фильмом "Волшебница" (Wicked), который выйдет этой осенью.

Издание The Ankler называет сумму сделки в восьмизначном числе, причем права на большой музыкальный каталог Спирс являются ее частью. В общем, за права на фильм боролись Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix.

Очень рада поделиться с моими поклонниками, что я работаю над секретным проектом из #MarcPlatt. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Певица

В книге "Женщина во мне" звезда 1990-х рассказывает о самых темных эпизодах ее жизни: отношениях с Джастином Тимберлейком, аборт, многолетний абьюз от родного отца, сексуализацию ее сценического образа и т.д.

Написанная с исключительной откровенностью и юмором, революционная книга Спирс освещает неизменную силу музыки и любви — и важность того, чтобы женщина наконец-то рассказала свою историю на своих собственных условиях, — говорится в аннотации книги.

Аудиокнига, озвученная актрисой Мишель Уильямс со вступительным словом от Спирс, стала самым продаваемым изданием в истории издательства Simon & Schuster, а также аудиокнигой №1 на Spotify в 2023 году. Она также стала бестселлером издательства среди нон-фикшн-книг в жестком переплете по итогам года.

Мемуары Спирс привлекли внимание критиков

Рецензируя ее для The Guardian, Лора Снейпс сказала, что книга "делает неоспоримую связь между патриархатом и эксплуатацией, и заслуживает того, чтобы ее читали как обучающую историю и обвинительный акт, а не как мешок разоблачений для таблоидов".

Universal Pictures уже имеет опыт работы над подобными байопиками. Среди них — "Просто из Комптона" 2015 года, посвященный группе NWA, или "Восьмая миля", где Эминем снялся в роли белого рэпера, который пытается получить уважение и признание среди чернокожего сообщества.

В работе компании также байопик о Снупе Догге и "музыкальный" фильм о Принсе, а также лента, вдохновленная детством Фаррела Уильямса.

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