У Голлівуді збираються екранізувати автобіографічну книгу Брітні Спірс
Категорія
Шоу-бізнес
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У Голлівуді збираються екранізувати автобіографічну книгу Брітні Спірс

Спірс
Джерело:  The Guardian

Компанія Universal Pictures придбала права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс The Woman in Me ("Жінка в мені"). Режисером майбутнього біографічного фільму стане Джон Чу.

Головні тези:

  • Екранізація мемуарів Брітні Спірс відбудеться завдяки компанії Universal Pictures.
  • У книзі “Жінка у мені” зірка 1990-х оповідає про найтемніші епізоди свого життя.
  • Мемуари Брітні привернули увагу критиків та стали бестселером у твердій палітурці.
  • Режисером біографічного фільму стане Джон Чу, а продюсером — Марк Платт.
  • Universal Pictures має досвід роботи над подібними байопіками, такими як “Просто із Комптона” та “Восьма миля”.

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Продюсером стане продюсер "Ла-Ла Ленду" Марк Платт, який працював із Чу над фільмом "Чародійка" (Wicked), що вийде цієї осені.

Видання The Ankler називає суму угоди у восьмизначному числі, причому права на великий музичний каталог Спірс є її частиною. Загалом за права на фільм боролися Sony, Warner Bros., Fox, Disney і Netflix.

Дуже рада поділитися з моїми шанувальниками, що я працюю над секретним проєктом з #MarcPlatt. Він завжди знімав мої улюблені фільми... Залишайтеся з нами.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Співачка

У книзі "Жінка у мені" попзірка 1990-х розповідає про найтемніші епізоди її життя: стосунки з Джастіном Тімберлейком, аборт, багаторічний аб'юз від рідного батька, сексуалізацію її сценічного образу тощо.

Написана з винятковою відвертістю і гумором, революційна книга Спірс висвітлює незмінну силу музики та кохання — і важливість того, щоб жінка нарешті розповіла свою історію на своїх власних умовах, — йдеться в анотації книжки.

Аудіокнига, озвучена акторкою Мішель Вільямс зі вступним словом від Спірс, стала найбільш продаваним виданням в історії видавництва Simon & Schuster, а також аудіокнигою № 1 на Spotify у 2023 році. Вона також стала бестселером видавництва серед нонфікшн-книг у твердій палітурці за підсумками року.

Мемуари Спірс привернули увагу критиків

Рецензуючи її для The Guardian, Лора Снейпс сказала, що книга "робить незаперечним зв'язок між патріархатом та експлуатацією, і заслуговує на те, щоб її читали як повчальну історію та обвинувальний акт, а не як мішок викриттів для таблоїдів".

Universal Pictures вже має досвід роботи над подібними байопіками. Серед них — "Просто із Комптона" 2015 року, присвячений гурту N.W.A., або "Восьма миля", де Емінем знявся у ролі білого репера, який намагається одержати пошану й визнання серед чорношкірої спільноти.

У роботі компанії також байопік про Снуп Доґґа та "музичний" фільм про Прінса, а також стрічка, натхненна дитинством Фаррела Вільямса.

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