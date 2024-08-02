У Голлівуді збираються екранізувати автобіографічну книгу Брітні Спірс

Компанія Universal Pictures придбала права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс The Woman in Me ("Жінка в мені"). Режисером майбутнього біографічного фільму стане Джон Чу.
Головні тези:
- Екранізація мемуарів Брітні Спірс відбудеться завдяки компанії Universal Pictures.
- У книзі “Жінка у мені” зірка 1990-х оповідає про найтемніші епізоди свого життя.
- Мемуари Брітні привернули увагу критиків та стали бестселером у твердій палітурці.
- Режисером біографічного фільму стане Джон Чу, а продюсером — Марк Платт.
- Universal Pictures має досвід роботи над подібними байопіками, такими як “Просто із Комптона” та “Восьма миля”.
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Продюсером стане продюсер "Ла-Ла Ленду" Марк Платт, який працював із Чу над фільмом "Чародійка" (Wicked), що вийде цієї осені.
Видання The Ankler називає суму угоди у восьмизначному числі, причому права на великий музичний каталог Спірс є її частиною. Загалом за права на фільм боролися Sony, Warner Bros., Fox, Disney і Netflix.
Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024
У книзі "Жінка у мені" попзірка 1990-х розповідає про найтемніші епізоди її життя: стосунки з Джастіном Тімберлейком, аборт, багаторічний аб'юз від рідного батька, сексуалізацію її сценічного образу тощо.
Написана з винятковою відвертістю і гумором, революційна книга Спірс висвітлює незмінну силу музики та кохання — і важливість того, щоб жінка нарешті розповіла свою історію на своїх власних умовах, — йдеться в анотації книжки.
Аудіокнига, озвучена акторкою Мішель Вільямс зі вступним словом від Спірс, стала найбільш продаваним виданням в історії видавництва Simon & Schuster, а також аудіокнигою № 1 на Spotify у 2023 році. Вона також стала бестселером видавництва серед нонфікшн-книг у твердій палітурці за підсумками року.
Мемуари Спірс привернули увагу критиків
Рецензуючи її для The Guardian, Лора Снейпс сказала, що книга "робить незаперечним зв'язок між патріархатом та експлуатацією, і заслуговує на те, щоб її читали як повчальну історію та обвинувальний акт, а не як мішок викриттів для таблоїдів".
У роботі компанії також байопік про Снуп Доґґа та "музичний" фільм про Прінса, а також стрічка, натхненна дитинством Фаррела Вільямса.
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