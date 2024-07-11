Звезда фильма "Сияние". Умерла голливудская актриса Шелли Дюваль
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Звезда фильма "Сияние". Умерла голливудская актриса Шелли Дюваль

Шелли Дюваль
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В четверг, 11 июля, скончалась голливудская актриса Шелли Дюваль, также известная своей ролью в фильме Сяйво. Ей было 75 лет.

Главные тезисы

  • Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет в результате осложнений диабета.
  • Актриса известна по ролям в фильмах Роберта Олтмена и в знаковом фильме «Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга.
  • Дюваль была удостоена разных кинопремий, включая призы на Каннском фестивале и выдвинута на премию BAFTA.
  • В 2016 году Шелли Дюваль рассказала о своих психических проблемах в ток-шоу и заявила о завершении карьеры, но в 2023 году вернулась к актерской деятельности.
  • Ее последняя роль в фильме ужасов «Лесные холмы» свидетельствует о незаурядной силе воли и продолжении творческой карьеры.

Умерла Шелли Дюваль

Ее партнер Дэн Гилрой отметил, что Дюваль скончалась во сне от осложнений диабета в своем доме в Бланко, штат Техас.

От нас пошла моя дорогая, милая, великолепная спутница жизни и подруга. Слишком много страданий в последнее время теперь она свободна. Лети, прекрасная Шелли, — сказал Гилрой.

В ноябре 2016 года Дюваль появилась в эпизоде ток-шоу Доктор Фил и рассказала, что страдает психическим заболеванием.

Я очень больна. Мне нужна помощь, — отметила она.

Дюваль также известна как актриса таких фильмов: Маккейб и миссис Миллер, Нэшвилл, Попай, 3 женщины и т.д.

Что известно о Шелли Дюваль

Шелли Дюваль получила популярность благодаря режиссеру Роберту Олтмену, у которого она снялась в семи картинах, в том числе «Маккейб и миссис Миллер» (1971), «Воры как мы» (1974), «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977). За последнюю Дюваль была удостоена приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и выдвинута на премию BAFTA.

В 1977 году Дюваль сыграла в фильме Вуди Аллена Энни Холл, удостоенном Оскара. Знаковой работой Дюваль стала роль Венди Торренс в ужастике Стэнли Кубрика «Сияние» по роману Стивена Кинга.

В 2002 году после выхода фильма «Манна небесная» Шелли Дюваль объявила о завершении карьеры. В 2016 году она появилась в американском ток-шоу Dr. Phil» и призналась, что страдает психическими расстройствами. В 2023 году Дюваль вернулась в актерскую карьеру и исполнила роль в фильме ужасов «Лесные холмы».

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