Зірка фільму "Сяйво". Померла голлівудська акторка Шеллі Дюваль

У четвер, 11 липня, померла голлівудська акторка Шеллі Дюваль, яка також відома своєю роллю у фільмі Сяйво. Їй було 75 років.

Померла Шеллі Дюваль

Її партнер Ден Гілрой зазначив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.

Від нас пішла моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Лети, прекрасна Шеллі, — сказав Гілрой. Поширити

У листопаді 2016 року Дюваль з’явилась в епізоді ток-шоу Доктор Філ та розповіла, що страждає на психічне захворювання.

Я дуже хвора. Мені потрібна допомога, — зазначила вона. Поширити

Дюваль також відома як акторка таких фільмів: Маккейб і місіс Міллер, Нешвілл, Попай, 3 жінки тощо.

Що відомо про Шеллі Дюваль

Шеллі Дюваль здобула популярність завдяки режисеру Роберту Олтмену, у якого вона знялася в семи картинах, у тому числі «Маккейб і місіс Міллер» (1971), «Злодії як ми» (1974), «Нешвілл» (1975), «Три жінки» (1977). За останню Дюваль була удостоєна призу за найкращу жіночу роль на Каннському фестивалі та висунута на премію BAFTA.

1977 року Дюваль зіграла у фільмі Вуді Аллена «Енні Холл», удостоєному «Оскара». Знаковою роботою Дюваль стала роль Венді Торренс у фільмі жахів Стенлі Кубрика «Сяйво» за романом Стівена Кінга.

2002 року після виходу фільму «Манна небесна» Шеллі Дюваль оголосила про завершення кар'єри. 2016 року вона з'явилася в американському ток-шоу «Dr. Phil» і зізналася, що страждає на психічні розлади. У 2023 році Дюваль повернулася до акторської кар'єри та виконала роль у фільмі жахів «Лісові пагорби».