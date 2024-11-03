Анджеліна Джолі звернула увагу на молодого голлівудського актора — фото

Після гучного розлучення з Бредом Піттом Анджеліну Джолі багаторазово помічали у товаристві різних зіркових чоловіків. Проте ніхто не очікував, що вона може зблизитися з 21-річним актором Джейсоном Шмідт.

Джолі симпатизує молодому актору

Новими неочікуваними подробицями поділилися анонімні джерела видання Daily Mail.

За їхніми словами, Джейсон Шмідт — не просто обдарований актор, який нещодавно дебютував на Бродвеї, а й новий "особливий" чоловік у житті Анджеліни Джолі. Поширити

Інсайдери журналістів стверджують, що Анджеліна та Джейсон поки не зустрічаються, однак між ними виник зв'язок, який усі помітили буквально одразу.

Що важливо розуміти, Джолі не може не захоплюватися талантом та пристрастю Джейсона до мистецтва, і це зближує їх.

Нещодавно голлівудська акторка представила Джейсона в Atelier Jolie — своєму стильному бутику. Під час цього заходу Джейсон виступив з міні-концертом.

Джейсон Шмідт (Фото: Instagram)

Джолі не приховує свою дружбу з молодим актором

Журналісти звернули увагу на те, що Atelier Jolie навіть присвятив Джейсону допис у своєму Instagram.

У ньому новоспечену зірку назвали талановитим актором та музикантом.

Окрім того, наголошується, що Шмідт виконав свій новий сингл Growing Up , який привніс у вечір нотки щирості та артистизму.

ЗМІ також наголошують, що Джолі дедалі активніше почала спілкуватися з молодими зірками.