Анджеліна Джолі звернула увагу на молодого голлівудського актора — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Анджеліна Джолі звернула увагу на молодого голлівудського актора — фото

Джолі
Джерело:  Daily Mail

Після гучного розлучення з Бредом Піттом Анджеліну Джолі багаторазово помічали у товаристві різних зіркових чоловіків. Проте ніхто не очікував, що вона може зблизитися з 21-річним актором Джейсоном Шмідт.

Головні тези:

  • У Голлівуді помітили зближення Джолі та Шмідта, які проводили разом час на заході в Atelier Jolie.
  • Джейсон Шмідт став новим творчим “компаньйоном” у житті голлівудської зірки.
  • Про стосунки поки не йдеться, однак Джолі вражена талантом молодої зірки.

Джолі симпатизує молодому актору

Новими неочікуваними подробицями поділилися анонімні джерела видання Daily Mail.

За їхніми словами, Джейсон Шмідт — не просто обдарований актор, який нещодавно дебютував на Бродвеї, а й новий "особливий" чоловік у житті Анджеліни Джолі.

Інсайдери журналістів стверджують, що Анджеліна та Джейсон поки не зустрічаються, однак між ними виник зв'язок, який усі помітили буквально одразу.

Що важливо розуміти, Джолі не може не захоплюватися талантом та пристрастю Джейсона до мистецтва, і це зближує їх.

Нещодавно голлівудська акторка представила Джейсона в Atelier Jolie — своєму стильному бутику. Під час цього заходу Джейсон виступив з міні-концертом.

Джейсон Шмідт (Фото: Instagram)

Джолі не приховує свою дружбу з молодим актором

Журналісти звернули увагу на те, що Atelier Jolie навіть присвятив Джейсону допис у своєму Instagram.

У ньому новоспечену зірку назвали талановитим актором та музикантом.

Окрім того, наголошується, що Шмідт виконав свій новий сингл Growing Up , який привніс у вечір нотки щирості та артистизму.

ЗМІ також наголошують, що Джолі дедалі активніше почала спілкуватися з молодими зірками.

Раніше вона тісно спілкувалася з репером Акалою, мандруючи з ним світом і просуваючи свій фільм “Марія”. Тепер же Джейсон Шмідт став новим творчим "компаньйоном" у житті Джолі, і, можливо, їхній зв'язок надихне щось нове і незвичайне — як на екрані, так і за його межами.

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