Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото
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Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото

Джоли
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Источник:  Daily Mail

После громкого развода с Брэдом Питтом Анджелину Джоли многократно замечали в обществе разных звездных мужчин. Однако никто не ожидал, что она может сблизиться с 21-летним актером Джейсоном Шмидтом.

Главные тезисы

  • В Голливуде заметили сближение Джоли и Шмидта, которые проводили вместе время на мероприятии в Atelier Jolie.
  • Джейсон Шмидт стал новым творческим "компаньоном" в жизни голливудской звезды.
  • Об отношениях пока речь не идет, однако Джоли потрясена талантом молодой звезды.

Джоли симпатизирует молодому актеру

Новыми неожиданными подробностями поделились анонимные источники Daily Mail.

По их словам, Джейсон Шмидт — не просто одаренный актер, недавно дебютировавший на Бродвее, но и новый "особенный" мужчина в жизни Анджелины Джоли.

Инсайдеры журналистов утверждают, что Анджелина и Джейсон пока не встречаются, однако между ними возникла связь, которую все заметили буквально сразу.

Что важно понимать, Джоли не может не восхищаться талантом и страстью Джейсона к искусству, и это сближает их.

Недавно голливудская актриса представила Джейсона в Atelier Jolie — своем стильном бутике. В ходе этого мероприятия Джейсон выступил с мини-концертом.

Джейсон Шмидт (Фото: Instagram)

Джоли не скрывает свою дружбу с молодым актером

Журналисты обратили внимание на то, что Atelier Jolie даже посвятил Джейсону пост в своем Instagram.

В нем новоиспеченную звезду назвали талантливым актером и музыкантом.

Кроме того, указано, что Шмидт исполнил свой новый сингл Growing Up, который привнес в вечер нотки искренности и артистизма.

СМИ также отмечают, что Джоли все активнее начала общаться с молодыми звездами.

Раньше она тесно общалась с рэпером Акалой, путешествуя с ним по миру и продвигая свой фильм "Мария". Теперь же Джейсон Шмидт стал новым творческим "компаньоном" в жизни Джоли, и, возможно, их связь создаст что-то новое и необычное — как на экране, так и за его пределами.

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