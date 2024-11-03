Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото

После громкого развода с Брэдом Питтом Анджелину Джоли многократно замечали в обществе разных звездных мужчин. Однако никто не ожидал, что она может сблизиться с 21-летним актером Джейсоном Шмидтом.
Главные тезисы
- В Голливуде заметили сближение Джоли и Шмидта, которые проводили вместе время на мероприятии в Atelier Jolie.
- Джейсон Шмидт стал новым творческим "компаньоном" в жизни голливудской звезды.
- Об отношениях пока речь не идет, однако Джоли потрясена талантом молодой звезды.
Джоли симпатизирует молодому актеру
Новыми неожиданными подробностями поделились анонимные источники Daily Mail.
Инсайдеры журналистов утверждают, что Анджелина и Джейсон пока не встречаются, однако между ними возникла связь, которую все заметили буквально сразу.
Что важно понимать, Джоли не может не восхищаться талантом и страстью Джейсона к искусству, и это сближает их.
Недавно голливудская актриса представила Джейсона в Atelier Jolie — своем стильном бутике. В ходе этого мероприятия Джейсон выступил с мини-концертом.
Джоли не скрывает свою дружбу с молодым актером
Журналисты обратили внимание на то, что Atelier Jolie даже посвятил Джейсону пост в своем Instagram.
В нем новоиспеченную звезду назвали талантливым актером и музыкантом.
Кроме того, указано, что Шмидт исполнил свой новый сингл Growing Up, который привнес в вечер нотки искренности и артистизма.
СМИ также отмечают, что Джоли все активнее начала общаться с молодыми звездами.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-