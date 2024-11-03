Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото

После громкого развода с Брэдом Питтом Анджелину Джоли многократно замечали в обществе разных звездных мужчин. Однако никто не ожидал, что она может сблизиться с 21-летним актером Джейсоном Шмидтом.

Джоли симпатизирует молодому актеру

Новыми неожиданными подробностями поделились анонимные источники Daily Mail.

По их словам, Джейсон Шмидт — не просто одаренный актер, недавно дебютировавший на Бродвее, но и новый "особенный" мужчина в жизни Анджелины Джоли. Поделиться

Инсайдеры журналистов утверждают, что Анджелина и Джейсон пока не встречаются, однако между ними возникла связь, которую все заметили буквально сразу.

Что важно понимать, Джоли не может не восхищаться талантом и страстью Джейсона к искусству, и это сближает их.

Недавно голливудская актриса представила Джейсона в Atelier Jolie — своем стильном бутике. В ходе этого мероприятия Джейсон выступил с мини-концертом.

Джейсон Шмидт (Фото: Instagram)

Джоли не скрывает свою дружбу с молодым актером

Журналисты обратили внимание на то, что Atelier Jolie даже посвятил Джейсону пост в своем Instagram.

В нем новоиспеченную звезду назвали талантливым актером и музыкантом.

Кроме того, указано, что Шмидт исполнил свой новый сингл Growing Up, который привнес в вечер нотки искренности и артистизма.

СМИ также отмечают, что Джоли все активнее начала общаться с молодыми звездами.