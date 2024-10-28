Будет контролировать ваш компьютер. Google разрабатывает новую модель ИИ
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Технологии
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Будет контролировать ваш компьютер. Google разрабатывает новую модель ИИ

Google
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Источник:  online.ua

Разработчики из Google работают над созданием электронного помощника на базе ИИ, который ориентировочно будет называться Gemini, однако еще не был анонсирован.

Главные тезисы

  • Google разрабатывает электронного помощника на базе искусственного интеллекта для контроля компьютера, автоматизируя задачи пользователей в браузере.
  • Под кодовым названием “Джарвис” разрабатывается ИИ, способный выполнять различные задачи, такие как открытие страниц, заполнение форм, поиск и компиляция данных.
  • Google планирует представить электронного помощника в декабре, начиная с тестирования, чтобы обнаружить и исправить ошибки перед широким запуском.
  • Кроме Google, другие технологические компании, например Microsoft, также работают над ассистентами на основе ИИ для повышения продуктивности пользователей.
  • Google заключила контракт на получение электроэнергии от малых ядерных реакторов, чтобы поддерживать проекты по искусственному интеллекту, в целях снижения углеродных выбросов в атмосферу.

Что известно о создании Google ИИ для управления компьютером вместо человека

Разработка имеет кодовое название Джарвис". Его ключевой целью будет автоматизация привычных действий пользователей во время работы в браузере.

Ожидается, что этот помощник будет выполнять все задачи, которые поручает ему пользователь, в частности, открывать страницы, заполнять веб-формы, осуществлять поиск, компилировать данные и т.д.

По информации источников, электронного помощника планируют презентовать в декабре этого года, однако планы могут измениться.

Google также может поначалу предоставить доступ к новинке только тестерам, чтобы обнаружить и исправить ошибки перед более масштабным запуском.

Google разрабатывает новую модель помощника на базе ИИ
Google

Аналогичные разработки производят и другие ведущие технологические компании.

К примеру, Microsoft работает над ассистентом Copilot Vision, который сможет просматривать содержимое веб-страниц, на которых находится пользователь, чтобы издавать ему самые точные советы и подсказки.

В дальнейшем Google планирует выйти за рамки контроля браузера. Планируется создание агента на основе искусственного интеллекта, который будет контролировать компьютер за вас, позволяя давать ему команды (например, открывать ваши рабочие приложения и упорядочивать их на экране), взаимодействуя с системой от вашего имени.

Что известно об использовании Google ядерной энергии для поддержки проектов по ИИ

Корпорация Google первой в мире заключила контракт на получение электроэнергии от малых ядерных реакторов для поддержки собственных проектов в области искусственного интеллекта. 

Соглашение было заключено со стартапом Kairos Power. В рамках этого соглашения планируется строительство 6 или 7 малых ядерных реакторов, которые будут генерировать 500 мегаватт электроэнергии.

Запуск первого подобного реактора намечен на 2030 год. Остальные реакторы запустят до 2035 года.

В Google рассчитывают, что это соглашение обеспечит низкий уровень углеродных выбросов в атмосферу при питании центров обработки данных, требующих больших объемов электроэнергии.

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