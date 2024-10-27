Google создает усовершенствованный искусственный интеллект — о чем идет речь

Компания Alphabet's, являющаяся владельцем Google, активно работает над разработкой технологии искусственного интеллекта, которая будет уметь управлять компьютерами.

Что известно о новом ИИ от Google

Новыми интересными данными делится The Information.

Согласно данным журналистов, команда Google имеет целью продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Издание также отмечает, что это может произойти в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini.

Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует непосредственно с компьютером или браузером человека, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что подобную технологию также разрабатывает Microsoft, поддерживающая OpenAI.

Что важно знать о последних разработках OpenAI в сфере ИИ

Несколько месяцев назад OpenAI представила свою поисковую систему на основе искусственного интеллекта.

Одна из ключевых характеристик SearchGPT — не просто издавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их.

По словам специалистов, это делает его серьезной угрозой Google.