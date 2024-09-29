Искусственный интеллект изменит ход войны ― как это будет происходить

Директор проекта "Новая Украина" в Институте прогрессивной политики Тамара Якоби обращает внимание на то, что в течение 2,5 лет войны дроны кардинально изменили боевые действия в Украине, однако это только начало, ведь на арену выходит искусственный интеллект.

Искусственный интеллект и его влияние на войну

По словам Тамары Якоби, есть две ключевые задачи, которые дрон с искусственным интеллектом должен уметь выполнять самостоятельно.

В первую очередь речь идет о навигации. Крайне важна разработка программного обеспечения для миниатюрного контроллера полета на борту дрона, который будет знать предполагаемый маршрут и сможет распознать местность внизу, направляя устройство к цели без помощи GPS или других средств.

Что касается второй задачи, то здесь нужно научить ИИ распознавать цели и сбрасывать взрывной заряд без сигнала от пилота на земле.

Что важно понимать, в Украине есть стартап DroneControl — один из немногих, активно работающий над решением этих проблем.

Какие существуют проблемы

По словам менеджера компании DroneControl Дмитрия Сальтовца, сейчас у нашего врага есть несколько преимуществ в этом направлении.

Нельзя отрицать тот факт, что у страны-агрессорки больше денег. Более того, у нее более мощная электроника.

В России производят большие дроны, производимые в больших количествах на государственных заводах — в рамках российского военно-промышленного комплекса.

Тем не менее, украинские защитники уже используют элементарный ИИ, чтобы помогать пилотам нацеливаться на ближайшие объекты.