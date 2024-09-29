Штучний інтелект змінить хід війни ― як це буде відбуватися

Директорка проєкту "Нова Україна" в Інституті прогресивної політики Тамара Якобі звертає увагу на те, що протягом 2,5 років війни дрони кардинально змінили бойові дії в Україні, однак це лише початок, адже на арену виходить штучний інтелект.

Штучний інтелект та його вплив на війну

За словами Тамари Якобі, є два ключових завдання, які дрон зі штучним інтелектом має вміти виконувати самостійно.

Насамперед йдеться про навігацію.Вкрай важлива розробка програмного забезпечення для мініатюрного контролера польоту на борту дрона, який знатиме передбачуваний маршрут і зможе розпізнати місцевість внизу, спрямовуючи пристрій до мети без допомоги GPS або інших засобів.

Що стосується другого завдання, то тут мовиться потрібно навчити ШІ розпізнавати цілі і скидати вибуховий заряд без сигналу від пілота на землі.

Що важливо розуміти, в Україні є стартап DroneControl — один із небагатьох, що активно працює над вирішенням цих проблем.

Які наразі існують проблеми

За словами менеджер компанії DroneControl Дмитра Сальтовця, наразі у нашого ворога є кілька переваг у цьому напрямку.

Не можна заперечити той факт, що у країни-агресорки більше грошей. Ба більше, у неї потужніша електроніка.

У Росії виготовляють більші дрони, вироблені у великих кількостях на державних заводах — у рамках російського військово-промислового комплексу.

Попри це, українські захисники вже використовують елементарний ШІ, щоб допомагати пілотам націлюватися на найближчі об'єкти.