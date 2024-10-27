Google створює удосконалений штучний інтелект — про що йдеться

Компанія Alphabet's, яка є власником Google, наразі активно працює над розробкою технології штучного інтелекту, яка буде вміти керувати компʼютерами.

Що відомо про новий ШІ від Google

Новими цікавими даними ділиться видання The Information.

Згідно з даними журналістів, команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.

Видання також наголошує, що це може статися в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini.

Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.

Anthropic і Google намагаються просунути концепцію на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп'ютером або браузером людини, — сказано в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що схожу технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.

Що важливо знати про останні розробки OpenAI в сфері ШІ

Кілька місяців тому OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту.

Одна з ключових характеристик SearchGPT — не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх.

За словами фахівців, це робить його серйозною загрозою для Google.

Уже найближчими роками людство побачить зародження надінтелекту, який може змінити хід історії. З таким прогнозом виступив генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман. Поширити

Як вважає Сем Альтман, зародження надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".