Google створює удосконалений штучний інтелект — про що йдеться

Компанія Alphabet's, яка є власником Google, наразі активно працює над розробкою технології штучного інтелекту, яка буде вміти керувати компʼютерами.
Головні тези:
- Новий проєкт отримав красномовну назву Project Jarvis.
- Google співпрацює з Anthropic, впроваджуючи програмне забезпечення, яке дозволяє взаємодіяти безпосередньо з комп'ютерами.
Що відомо про новий ШІ від Google
Новими цікавими даними ділиться видання The Information.
Згідно з даними журналістів, команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.
Видання також наголошує, що це може статися в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini.
Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.
Окрім того, наголошується, що схожу технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.
Що важливо знати про останні розробки OpenAI в сфері ШІ
Кілька місяців тому OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту.
Одна з ключових характеристик SearchGPT — не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх.
За словами фахівців, це робить його серйозною загрозою для Google.
Як вважає Сем Альтман, зародження надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".
Окрім того, він додав, що розвиток надрозуму може тривати довше, ніж він раніше прогнозував.
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