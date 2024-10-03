Засновник Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс визнав, що має кілька страхів на тлі стрімкого розвитку систем штучного інтелекту.

Що відомо про страхи Білла Гейтса перед штучним інтелектом

Мільярдер зазначив, що виділив три ключові проблеми, пов’язані з розвитком ШІ.

Погані люди з поганими намірами використовуватимуть ШІ для кіберзлочинів, біотероризму і воєн, — попереджає Гейтс. Поширити

Білл Гейтс

На його думку, необхідно створити ШІ, здатний бути на крок попереду і протистояти цим загрозам.

Гейтса також турбує вплив ШІ на ринок праці. За умов належного навчання системи штучного інтелекту зможуть, наприклад, встановлювати точні медичні діагнози, а також зможуть перехопити функції, які зараз виконують менеджери з продажу, техпідтримки та інші фахівці.

Мільярдер визнав, що функції ШІ можуть полегшити трудове навантаження на працівників, що дозволить скоритити робочий день, однак швидкі зміни викликають занепокоєння.

Як Гейтс ставиться до стрімкого розвитку ШІ

Окрім цього Гейтс розділяє занепокоєння стосовно того, що розробки ШІ можуть вийти з під контролю.

На його думку, зокрема, мова йде про розробку так званого "загального ШІ", яка у певний момент може перевершити здатності людського розуму і призвети до знищення людства.

При цьому підприємця, наприклад, не турбує зростання енергоспоживання, пов'язане зі ШІ. Він упевнений, що в майбутньому штучний інтелект сам знайде способи вирішення цієї проблеми.

Сам Гейтс розповів, що активно інтегрує ШІ у своє повсякденне життя.

Наприклад, для підбиття підсумків зустрічей, які він відвідує. Раніше він зізнавався, що використовує ChatGPT під час написання текстів і планування зустрічей.