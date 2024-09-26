У Meta тестують функцію генерації штучним інтелектом зображень користувачів Facebook та Instagram з уявними елементами.
Головні тези:
- Функція “Уяви себе” від Meta дозволить генерувати зображення з уявними елементами користувачів Facebook та Instagram.
- Керівництво Meta стверджує, що користувачі матимуть можливість контролювати процес генерації селфі штучним інтелектом.
- Користувачі зможуть ділитися своїми створеними штучним інтелектом селфі або створювати їх у режимі реального часу на платформах Facebook та Instagram.
- Голова Meta Марк Цукерберг називає генерацію селфі за допомогою ШІ наступним логічним кроком у розвитку Facebook та Instagram.
- Функція “Уяви себе” створить можливість інтегрувати контент, згенерований штучним інтелектом, поряд з традиційними публікаціями користувачів на соціальних мережах.
Що відомо про функцію генерації селфі за допомогою ШІ у Facebook та Instagram
Зазначається, що нова функція отримала назву "Уяви себе”. Ця функція дозволить ШІ за бажанням користувачів використовувати їхні фото для генерації зображень з уявними елементами.
Це нагадує старі рамки з вирізом для обличчя, які пропонували користувачам зобразити їх у вигляді астронавтів чи героїв фільмів, однак тепер ці зображення будуть повністю створені ШІ.
Що кажуть стосовно нової функції у Meta
Речниця Meta Аманда Фелікс зазначила, що на платформах Facebook та Instagram за бажанням користувачів ШІ генеруватиме зображення з обличчям користувача лише за умови, що він обирає функцію "Уяви себе" та погоджується з необхідними умовами.
Користувачі зможуть ділитися цими селфі, створеними штучним інтелектом, або навіть створювати їх у режимі реального часу.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що це наступний логічний крок для Facebook та Instagram, який інтегрує контент, створений штучним інтелектом, поряд із традиційними публікаціями, створеними користувачами.
Користувачі матимуть можливість контролювати цю функцію: вони зможуть блокувати такі зображення у своїй стрічці, але при цьому зможуть ділитися своїми власними творіннями.
Аналогічно, зображення з обличчям користувача будуть видимими для інших лише за його чітко вираженої згоди.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-