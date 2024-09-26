У Meta тестують функцію генерації штучним інтелектом зображень користувачів Facebook та Instagram з уявними елементами.

Що відомо про функцію генерації селфі за допомогою ШІ у Facebook та Instagram

Зазначається, що нова функція отримала назву "Уяви себе”. Ця функція дозволить ШІ за бажанням користувачів використовувати їхні фото для генерації зображень з уявними елементами.

Це нагадує старі рамки з вирізом для обличчя, які пропонували користувачам зобразити їх у вигляді астронавтів чи героїв фільмів, однак тепер ці зображення будуть повністю створені ШІ.

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Що кажуть стосовно нової функції у Meta

Речниця Meta Аманда Фелікс зазначила, що на платформах Facebook та Instagram за бажанням користувачів ШІ генеруватиме зображення з обличчям користувача лише за умови, що він обирає функцію "Уяви себе" та погоджується з необхідними умовами.

Користувачі зможуть ділитися цими селфі, створеними штучним інтелектом, або навіть створювати їх у режимі реального часу.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що це наступний логічний крок для Facebook та Instagram, який інтегрує контент, створений штучним інтелектом, поряд із традиційними публікаціями, створеними користувачами.

Користувачі матимуть можливість контролювати цю функцію: вони зможуть блокувати такі зображення у своїй стрічці, але при цьому зможуть ділитися своїми власними творіннями.

Аналогічно, зображення з обличчям користувача будуть видимими для інших лише за його чітко вираженої згоди.