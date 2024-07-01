ЄС звинуватив Meta у порушенні Закону про цифрові ринки

Європейська комісія звинуватила материнську компанію Facebook — Meta — в порушенні нових європейських правил Закону про цифрові ринки через її рекламну модель "плати або погоджуйся".

Meta може заплатити мільярдний штраф

Наприкінці 2023 року Meta запустила послугу підписки без реклами, що дозволяє європейським користувачам Facebook та Instagram платити до 12,99 євро на місяць за версії без реклами. Альтернативою є версії з персоналізованою рекламою.

1 липня Європейська комісія заявила, що, на її попередню думку, "цей бінарний вибір змушує користувачів давати згоду на (використання) їхніх персональних даних і не надає їм менш персоналізовану, але еквівалентну версію соціальних мереж Meta".

Комісія вважає, що запропонована Meta модель:

Не дозволяє користувачам обирати послугу, яка використовує менше їхніх персональних даних, але в іншому еквівалентна послузі на основі "персоналізованої реклами".

Не дозволяє користувачам реалізувати своє право на вільну згоду на комбінування їхніх персональних даних.

Тепер Meta має можливість скористатися своїм правом на захист, вивчивши документи в матеріалах Комісії та надавши письмову відповідь на попередні висновки Комісії. Комісія завершить своє розслідування протягом 12 місяців з моменту відкриття провадження 25 березня 2024 року. Поширити

Якщо попередні висновки розслідування комісії підтвердяться, то ЄС може накласти на Meta штраф, еквівалентний 10% її глобального річного доходу — тобто мільярди євро. Штраф може досягати 20% у разі повторного порушення.

Цей крок робить Meta другою компанією, яка постраждала від звинувачень відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки. Минулого тижня регулятори ЄС стверджували, що Apple не дотримується закону, не дозволяючи розробникам додатків вільно спрямовувати клієнтів до альтернативних способів здійснення покупок.

Попередні розслідування у ЄС також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok) та Microsoft.

Користувачі Instagram не змогли пропустити рекламу

Нову функцію «рекламної паузи» спочатку помітив користувач Instagram Ден Леві. На своїй сторінці в X він розповів, що застосунок не дозволяв йому «прокрутити» рекламу, як зазвичай.

В іншій публікації на цю тему на сайті Reddit користувач зазначив, що знайшов таке пояснення, клацнувши на іконку поряд із таймером зворотного відліку до закриття реклами: