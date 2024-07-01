ЄС звинуватив Meta у порушенні Закону про цифрові ринки

Європейська комісія звинуватила материнську компанію Facebook — Meta — в порушенні нових європейських правил Закону про цифрові ринки через її рекламну модель "плати або погоджуйся".
Головні тези:
- Європейська комісія звинуватила компанію Meta у порушенні Закону про цифрові ринки через рекламну модель “плати або погоджуйся”.
- Meta може бути оштрафована значним штрафом, який може досягти мільярдів євро, якщо вина підтвердиться.
- Регулятори ЄС докладають зусиль для забезпечення вільного вибору користувачів у питаннях реклами та обробки персональних даних.
- Мета стає другою компанією, що зазнає наслідків порушення Закону ЄС про цифрові ринки, після компанії Apple.
- Крім Meta, розслідування також ведуться проти Alphabet (Google), Amazon, ByteDance (TikTok) та Microsoft у зв'язку з можливими порушеннями законодавства.
Meta може заплатити мільярдний штраф
Наприкінці 2023 року Meta запустила послугу підписки без реклами, що дозволяє європейським користувачам Facebook та Instagram платити до 12,99 євро на місяць за версії без реклами. Альтернативою є версії з персоналізованою рекламою.
1 липня Європейська комісія заявила, що, на її попередню думку, "цей бінарний вибір змушує користувачів давати згоду на (використання) їхніх персональних даних і не надає їм менш персоналізовану, але еквівалентну версію соціальних мереж Meta".
Комісія вважає, що запропонована Meta модель:
Не дозволяє користувачам обирати послугу, яка використовує менше їхніх персональних даних, але в іншому еквівалентна послузі на основі "персоналізованої реклами".
Не дозволяє користувачам реалізувати своє право на вільну згоду на комбінування їхніх персональних даних.
Якщо попередні висновки розслідування комісії підтвердяться, то ЄС може накласти на Meta штраф, еквівалентний 10% її глобального річного доходу — тобто мільярди євро. Штраф може досягати 20% у разі повторного порушення.
Цей крок робить Meta другою компанією, яка постраждала від звинувачень відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки. Минулого тижня регулятори ЄС стверджували, що Apple не дотримується закону, не дозволяючи розробникам додатків вільно спрямовувати клієнтів до альтернативних способів здійснення покупок.
Попередні розслідування у ЄС також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok) та Microsoft.
Користувачі Instagram не змогли пропустити рекламу
Нову функцію «рекламної паузи» спочатку помітив користувач Instagram Ден Леві. На своїй сторінці в X він розповів, що застосунок не дозволяв йому «прокрутити» рекламу, як зазвичай.
В іншій публікації на цю тему на сайті Reddit користувач зазначив, що знайшов таке пояснення, клацнувши на іконку поряд із таймером зворотного відліку до закриття реклами:
Ви бачите рекламну паузу. Рекламні паузи — це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам доведеться переглянути оголошення, перш ніж продовжити перегляд.
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