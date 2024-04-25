Марк Цукерберг - генеральний директор компанії Meta Platforms Inc, закликає інвесторів бути терплячими. Після того, як Meтa оголосила про непередбачені витрати на розвиток штучного інтелекту, виконавчий директор компанії намагається заспокоїти фінансовий ринок.

Падіння акцій Meta на 19% та невдоволення інвесторів

Прогнозовані витрати, спільно з меншим темпом зростання продажів, ніж передбачалося, призвели до 19% падіння акцій на торгах.

Це стало несподіванкою для Цукерберга, який раніше стверджував, що футуристичні технологічні інвестиції компанії рано чи пізно окупляться, і закликав розумних акціонерів не зневірятися.

Він наголосив на телефонній конференції після оприлюднення фінансових результатів Meta за перший квартал, що інтелектуальні інвестиції мають потенціал масштабуватися і монетизуватися, ще до того, як прибуток стане очевидним. Поширити

Meta показала себе в області штучного інтелекту, завдяки зростанню користувачів та успіхам у рекламі, що свідчить про вдосконалення їх алгоритмів рекомендацій. Компанія та Facebook, зростає в інвестиціях у штучний інтелект.

Цукерберг попередив, що інвестиції будуть зростати і займуть багато часу. Щоб це приносило прибуток, компанії треба чекати кілька років.

Однак він закликав інвесторів бачити довгострокові переваги, які може принести штучний інтелект.

Цукерберг продовжував такий курс і тоді, коли Meta повернулася до розробки так званого метавсвіту та інших передових технологій, таких як гарнітура віртуальної реальності та розумні окуляри.

Збільшення витрат на штучний інтелект не влаштовує керівництво Meta

Ці зусилля були вкрай витратними. Reality Labs, підрозділ Meta, що керує цими напрацюваннями, зазнав збитків у 16 мільярдів доларів у 2023 році.

Проте Цукерберг вважає, що прогрес, досягнутий командою минулого року, зокрема успіх з чат-ботом AI та розумними окулярами Ray-Ban, надав йому впевненість у потребі подальших інвестицій.

«Ми стали більш оптимістичними та амбіційними стосовно штучного інтелекту», — сказав Цукерберг. «Ми переконані, що ми знаходимося на тому етапі, коли ми можемо розробляти передові моделі та бути лідерами у сфері ШІ по всьому світу. І це відкриває нам багато нових можливостей, які виходять за рамки тих, які є для нас найбільш очевидними».

Реалізація плану буде вкрай дорогим задоволенням. Компанія, розташована у Менло-Парку, штат Каліфорнія, переглянула свої оцінки витрат на цей рік і тепер передбачає, що капітальні витрати складатимуть від 35 до 40 млрд доларів.

Раніше вони оцінювали, що витрати, пов'язані з такими аспектами, як сервери, обладнання штучного інтелекту та центри обробки даних, складатимуть від 30 до 37 млрд доларів.