Марк Цукерберг - генеральный директор компании Meta Platforms Inc, призывает инвесторов быть терпеливым. После того, как Meta объявила о непредвиденных затратах на развитие искусственного интеллекта, исполнительный директор компании пытается успокоить финансовый рынок.

Падение акций Meta на 19% и недовольство инвесторов

Прогнозируемые издержки, совместно с меньшим темпом роста продаж, чем предполагалось, привели к 19% падению акций на торгах.

Это стало неожиданностью для Цукерберга, ранее утверждавшего, что футуристические технологические инвестиции компании рано или поздно окупятся, и призвал разумных акционеров не отчаиваться.

Он отметил на телефонной конференции после обнародования финансовых результатов Meta за первый квартал, что интеллектуальные инвестиции имеют потенциал масштабироваться и монетизироваться еще до того, как прибыль станет очевидной. Поделиться

Meta показала себя в области искусственного интеллекта, благодаря росту пользователей и успехам в рекламе, что свидетельствует об усовершенствовании их алгоритмов рекомендаций. Компания и Facebook растет в инвестициях в искусственный интеллект.

Цукерберг предупредил, что инвестиции будут расти. Чтобы это приносило прибыль, компании нужно ждать несколько лет.

Однако он призвал инвесторов видеть долгосрочные преимущества, которые может принести искусственный интеллект.

Цукерберг продолжал такой курс и тогда, когда Meta вернулась к разработке так называемого мета-мира и других передовых технологий, таких как гарнитура виртуальной реальности и умные очки.

Увеличение затрат на искусственный интеллект не устраивает руководство Meta

Эти усилия были очень затратными. Reality Labs, подразделение Meta, управляющее этими наработками, понесло убытки в 16 миллиардов долларов в 2023 году.

Однако Цукерберг считает, что прогресс, достигнутый командой в прошлом году, в том числе успех с чат-ботом AI и умными очками Ray-Ban, придал ему уверенность в необходимости дальнейших инвестиций.

Мы стали более оптимистичными и амбициозными по отношению к искусственному интеллекту, — сказал Цукерберг. Мы убеждены, что находимся на том этапе, когда мы можем разрабатывать передовые модели и быть лидерами в сфере ИИ по всему миру. И это открывает нам много новых возможностей, которые выходят за рамки тех, которые нам наиболее очевидны.

Реализация плана будет очень дорогим удовольствием. Компания, расположенная в Менло-Парке, штат Калифорния, пересмотрела свои оценки расходов на этот год и теперь предполагает, что капитальные расходы будут составлять от 35 до 40 млрд долларов.

Ранее они оценивали, что затраты, связанные с такими аспектами как серверы, оборудование искусственного интеллекта и центры обработки данных, будут составлять от 30 до 37 млрд долларов.