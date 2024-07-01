ЕС обвинил Meta в нарушении Закона о цифровых рынках

Европейская комиссия обвинила материнскую компанию Facebook — Meta — в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся".

Meta может заплатить миллиардный штраф

В конце 2023 года Meta запустила услугу подписки без рекламы, позволяющую европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц по версиям без рекламы. Альтернативой есть версии с персонализированной рекламой.

1 июля Европейская комиссия заявила, что, по ее предварительному мнению, "этот бинарный выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta".

Комиссия считает, что предложенная Meta модель:

Не позволяет пользователям выбирать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге на основе "персонализированной рекламы".

Не разрешает пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.

Теперь Meta имеет возможность использовать свое право на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года. Поделиться

Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода, то есть миллиарды евро. Штраф может достигать 20% при повторном нарушении.

Этот шаг делает Meta второй компанией, пострадавшей от обвинений в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках. На прошлой неделе регуляторы ЕС утверждали, что Apple не соблюдает закон, не позволяя разработчикам приложений свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок.

Предварительные расследования в ЕС также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok) и Microsoft.

Пользователи Instagram не смогли пропустить рекламу

Новую функцию рекламной паузы сначала заметил пользователь Instagram Дэн Леви. На своей странице в X он рассказал, что приложение не позволяло ему «прокрутить» рекламу, как обычно.

В другой публикации по этой теме на сайте Reddit пользователь отметил, что нашел такое объяснение, щелкнув на иконку рядом с таймером обратного отсчета до закрытия рекламы: