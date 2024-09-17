Meta заборонила пропагандистські медіа РФ на своїх платформах

Компанія Meta оголосила про повну заборону російських державних ЗМІ, таких як RT і "Россия сегодня", на своїх платформах. Ці медіа використовували обманні методи для проведення таємних інформаційних операцій в інтернеті.
Головні тези:
- Meta відсторонила російські пропагандистські ЗМІ від своїх платформ через обманні методи та вплив на інтернет-операції.
- Google запровадив обмеження для російських користувачів, заборонивши створювати нові облікові записи за допомогою номерів телефонів з РФ.
- США звинуватили RT у відмиванні грошей та впливі на майбутні вибори, що призвело до заборони Meta їхньої присутності на платформах.
- Російські пропагандистські ЗМІ відповіли на звинувачення, називаючи їх спробою обмежити їх журналістську діяльність.
- Багато ІТ компаній, включаючи Microsoft та Google, припиняють свою діяльність в Росії у зв'язку з пакетом санкцій, які були запроваджені проти країни.
Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах
Як зазначається, це рішення є значним посиленням заходів Meta проти російських державних ЗМІ.
Раніше обмеження стосувалися лише блокування реклами та зниження охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені на всіх платформах Meta, включаючи Instagram, WhatsApp і Threads.
Заборона була введена після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей та спробі вплинути на вибори 2024 року.
Google заборонив росіянам створювати нові облікові записи
Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського номера телефону зараз неможливе.
Про це повідомили пересічні російські користувачі мережі та пишуть пропагандисти РФ.
Такі обмеження можуть бути пов'язані з черговим пакетом санкцій проти Росії, у ньому США заборонили IT-компаніям надавати послуги на території РФ із 12 вересня.
Про припинення діяльності на території Російської Федерації вже заявили у Microsoft та Notion.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-