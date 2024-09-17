Meta заборонила пропагандистські медіа РФ на своїх платформах

Компанія Meta оголосила про повну заборону російських державних ЗМІ, таких як RT і "Россия сегодня", на своїх платформах. Ці медіа використовували обманні методи для проведення таємних інформаційних операцій в інтернеті.

Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах

Як зазначається, це рішення є значним посиленням заходів Meta проти російських державних ЗМІ.

Раніше обмеження стосувалися лише блокування реклами та зниження охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені на всіх платформах Meta, включаючи Instagram, WhatsApp і Threads.

Заборона була введена після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей та спробі вплинути на вибори 2024 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав інші країни вважати RT інструментом російських розвідувальних операцій. RT відповів на звинувачення, назвавши їх спробою перешкодити їхній журналістській діяльності. Поширити

Google заборонив росіянам створювати нові облікові записи

Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського номера телефону зараз неможливе.

Про це повідомили пересічні російські користувачі мережі та пишуть пропагандисти РФ.

Google заборонив створювати нові облікові записи за російськими номерами

При введенні номера телефону, зареєстрованого в РФ, сайт видає повідомлення: "Цей номер не можна використовувати для підтвердження". Поширити

Такі обмеження можуть бути пов'язані з черговим пакетом санкцій проти Росії, у ньому США заборонили IT-компаніям надавати послуги на території РФ із 12 вересня.