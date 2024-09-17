Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах
Категория
Технологии
Дата публикации

Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах

Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах
Читати українською
Источник:  Reuters

Компания Meta объявила о полном запрете российских государственных СМИ, таких как RT и Россия сегодня, на своих платформах. Эти медиа использовали обманные методы для проведения секретных информационных операций в интернете.

Главные тезисы

  • Meta усилила меры против российских пропагандистских СМИ, полностью блокируя их на своих платформах.
  • Решение Meta призвано противодействовать обманным методам секретных информационных операций, проводимых российскими медиа в интернете.
  • Ограничения также коснулись Google, который запретил регистрацию новых аккаунтов по российским номерам из-за санкций, наложенных на Россию из-за предполагаемого отмывания денег и вмешательства в выборы.
  • Активация новых учетных записей Google теперь невозможна с помощью российских телефонных номеров, вызывая обсуждения на фоне усиливающейся геополитической напряженности.
  • Мировые IT-компании продолжают реагировать на события вокруг России: после Microsoft и Notion о прекращении деятельности в стране сообщила Google.

Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах

Как отмечается, это решение является значительным усилением мер Meta против российских государственных СМИ.

Раньше ограничения касались только блокировки рекламы и снижения охвата постов. Теперь RT, Россия сегодня и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.

Запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны считать RT инструментом российских разведывательных операций. RT ответил на обвинения, назвав их попыткой воспрепятствовать их журналистской деятельности.

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.

Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.

Google запретил создавать новые аккаунты по российским номерам

При вводе номера телефона, зарегистрированного в РФ, сайт выдает сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения".

Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.

О прекращении деятельности на территории Российской Федерации уже заявили в Microsoft и Notion.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС обвинил Meta в нарушении Закона о цифровых рынках
European Comission
Meta
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Meta отменила ограничения для аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook
META
Трамп
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google отключил монетизацию российским YouTube-блогерам
Google отключил монетизацию российским YouTube-блогерам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?