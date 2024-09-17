Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах

Компания Meta объявила о полном запрете российских государственных СМИ, таких как RT и Россия сегодня, на своих платформах. Эти медиа использовали обманные методы для проведения секретных информационных операций в интернете.
Главные тезисы
- Meta усилила меры против российских пропагандистских СМИ, полностью блокируя их на своих платформах.
- Решение Meta призвано противодействовать обманным методам секретных информационных операций, проводимых российскими медиа в интернете.
- Ограничения также коснулись Google, который запретил регистрацию новых аккаунтов по российским номерам из-за санкций, наложенных на Россию из-за предполагаемого отмывания денег и вмешательства в выборы.
- Активация новых учетных записей Google теперь невозможна с помощью российских телефонных номеров, вызывая обсуждения на фоне усиливающейся геополитической напряженности.
- Мировые IT-компании продолжают реагировать на события вокруг России: после Microsoft и Notion о прекращении деятельности в стране сообщила Google.
Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах
Как отмечается, это решение является значительным усилением мер Meta против российских государственных СМИ.
Раньше ограничения касались только блокировки рекламы и снижения охвата постов. Теперь RT, Россия сегодня и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.
Запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.
Google запретил россиянам создавать новые аккаунты
Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.
Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.
Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.
О прекращении деятельности на территории Российской Федерации уже заявили в Microsoft и Notion.
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