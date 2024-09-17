Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах

Компания Meta объявила о полном запрете российских государственных СМИ, таких как RT и Россия сегодня, на своих платформах. Эти медиа использовали обманные методы для проведения секретных информационных операций в интернете.

Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах

Как отмечается, это решение является значительным усилением мер Meta против российских государственных СМИ.

Раньше ограничения касались только блокировки рекламы и снижения охвата постов. Теперь RT, Россия сегодня и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.

Запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны считать RT инструментом российских разведывательных операций. RT ответил на обвинения, назвав их попыткой воспрепятствовать их журналистской деятельности. Поделиться

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.

Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.

Google запретил создавать новые аккаунты по российским номерам

При вводе номера телефона, зарегистрированного в РФ, сайт выдает сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения". Поделиться

Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.