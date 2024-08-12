Google отключил монетизацию российским YouTube-блогерам

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью остановит свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из РФ.

Google AdSense окончательно уходит из РФ

Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной размещения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя, говорится в сообщении команды Google Payments. Поделиться

Фото — 3dnews.ru

В сообщении также отмечают, что заработок за июль блоггерам выплатят между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

AdSense позволяет автоматически размещать на сайтах текстовую и графическую рекламу, подходящую по контексту информации на этих сайтах.

Ранее Google AdSense позволяла российским блоггерам зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году, хотя и в меньших объемах.

Таким образом, владельцы сайтов и блоггеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.

В России и в оккупированном Крыму не работает YouTube

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории.

Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую речевую активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".

Также в Госдуме РФ готовятся к блокировке браузера Google и вместе с ним систем Android и iOS.