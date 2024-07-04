Литва призвала YouTube удалить аккаунты подсанкционных российских артистов

Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) обратилась к Google и YouTube с просьбой убрать официальные аккаунты российских артистов, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

Лепс, Шаман и Чичерина могут "исчезнуть" с YouTube

Среди попавших под санкции ЕС аккаунты на YouTube есть у исполнителей Олега Газманова, Николая Расторгуева (группа "Любе"), Григория Лепса, Чичериной, Ярослава Дронова (Шаман), Полины Гагариной, актера Вячеслава Манучарова.

Ранее платформа для поточного воспроизведения музыки Spotify объявила об удалении профилей указанных исполнителей.

Литовский закон предусматривает, что LRTK может налагать штрафы на юридических лиц, нарушающих международные санкции, в размере до 50 тыс. евро или более, если нарушение продолжается. Если YouTube не удалит аккаунты, LRTK планирует принять правовые меры.

Европейская комиссия и медиарегуляторы ЕС были проинформированы о ситуации.

Как сообщалось, после начала полномасштабной войны России против Украины ЕС составил список физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Они несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

SHAMAN жалуется на заблокированный канал на YouTube

Российский артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) пожаловался, что его YouTube канал заблокировали. Причиной он считает то, что "он — русский".

Его "поклонники" предлагают переходить на RuTube — российский клон YouTube, который спонсируется и поддерживается властями РФ.

"Поклонники" Шамана

Spotify удалил страницы Лепса, Чичериной и группы Любэ

Самый большой в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы российских исполнителей, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны в Украине.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких российских исполнителей, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны в Украине.

Среди них — Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

Крупнейший в мире сервис потоковых трансляций Spotify, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, был основан в 2006 году в Стокгольме.

На апрель 2024 года им пользовались 615 миллионов человек в месяц, более трети из них подписчики.

В июле 2020 года сервис официально был запущен в России, однако в апреле 2022 года остановил работу в стране из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Позже компания официально закрыла свой офис в России, ликвидировав юридическое лицо.