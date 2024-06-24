Шаман, Охлобыстин, Гагарина. ЕС обнародовал персоналии 14-го пакета санкций против РФ

Совет ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Кроме важных секторов экономики, ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и работающие на ФСБ.
Главные тезисы
- ЕС обнародовал 14-й пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, затронув 116 физических и юридических лиц, включая известных певцов, актеров и пропагандистов.
- Среди персон, попавших под санкции, находятся Полина Гагарина, Иван Охлобыстин, Шаман и другие, оказывающие поддержку агрессивной политике РФ.
- Меры 14-го пакета санкций ЕС санкций включают запрет на услуги перегрузки российской СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны, направленные на предотвращение угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Список санкций включает не только известных артистов, но и руководителей компаний, миллиардеров и сотрудников ФСБ, содействующих агрессивной политике России.
- Пакет санкций также затрагивает крупные компании, такие как “Совкомфлот”, “Уральские авиалинии” и “Волга-Днепр”, а также миллиардеров и высокопоставленных чиновников, ответственных за дестабилизацию Украины и нарушение международного права.
Кто из известных россиян попал в подсанкционные списки ЕС
Персоналии россиян, в отношении которых приняты санкции, сообщаются в пресс-релиз Совета Европейского союза.
В список в частности попала известная певица Полина Гагарина . Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, "на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".
Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (играл роль эпатажного доктора Быкова в сериале "Интерны") и Вячеслав Манучаров.
Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, и глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский , финансировавшая создание сериала "Слово пацана".
Под санкциями и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы.
Под ограничениями гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).
В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин , а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.
Санкции коснулись так называемого "общественного фонда имени Кадырова" и мать председателя Чечни — Аймани Кадырова (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных).
Ограничения коснулись:
командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева,
губернатора Орловской области Андрея Кличкова,
главы Росимущества Вадима Яковенко,
"Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова,
посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.
В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.
Кроме того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из "хакерской группы Армагеддон", поддерживаемой российской ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.
Европейский союз также включил в список санкций двух сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.
Вошедшее в 14 пакет санкций ЕС против РФ
24 июня Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.
Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняют обход санкций ЕС.
Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Пакет санкций содержит запрет на услуги по перегрузке российской СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны. Это включает как перевалку с судна на судно, так и перевалку с судна на берег, а также перегрузочные операции.
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