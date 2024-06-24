Шаман, Охлобыстин, Гагарина. ЕС обнародовал персоналии 14-го пакета санкций против РФ

Совет ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Кроме важных секторов экономики, ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и работающие на ФСБ.

Кто из известных россиян попал в подсанкционные списки ЕС

Персоналии россиян, в отношении которых приняты санкции, сообщаются в пресс-релиз Совета Европейского союза.

В список в частности попала известная певица Полина Гагарина . Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, "на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".

Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Поделиться

Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (играл роль эпатажного доктора Быкова в сериале "Интерны") и Вячеслав Манучаров.

Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, и глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский , финансировавшая создание сериала "Слово пацана".

Под санкциями и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы.

Под ограничениями гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).

Среди крупных компаний — крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" (вместе с владельцами). Поделиться

В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин , а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.

Санкции коснулись так называемого "общественного фонда имени Кадырова" и мать председателя Чечни — Аймани Кадырова (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных).

Ограничения коснулись:

командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева,

губернатора Орловской области Андрея Кличкова,

главы Росимущества Вадима Яковенко,

"Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова,

посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.

В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

Кроме того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из "хакерской группы Армагеддон", поддерживаемой российской ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.

Европейский союз также включил в список санкций двух сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.

Вошедшее в 14 пакет санкций ЕС против РФ

24 июня Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняют обход санкций ЕС.

Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Пакет санкций содержит запрет на услуги по перегрузке российской СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны. Это включает как перевалку с судна на судно, так и перевалку с судна на берег, а также перегрузочные операции.