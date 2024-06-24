Шаман, Охлобистін, Гагаріна. ЄС оприлюднив персоналії 14-го пакету санкцій проти РФ

Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ повномасштабне вторгнення в Україну. Крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб, серед яких відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на ФСБ.

Хто з відомих росіян потрапив до підсанкційних списків ЄС

Персоналії росіян, проти яких прийняті санкції, повідомляються у прес-реліз Ради Європейського союзу.

До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".

Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України. Поширити

Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.

Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, і голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".

Під санкціями й колишня спортсменка та телеведуча Марія Кисельова (вела гру "Слабка ланка"), нині депутат Мосміськдуми.

Під обмеженнями гендиректор компанії "Балтика" Таймураз Боллоєв (цю компанію Кремль після війни забрав у міжнародного концерну Carlsberg).

Серед великих компаній — найбільша судноплавна компанія Росії "Совкомфлот", пасажирська авіакомпанія "Уральські авіалінії" та вантажний авіаперевізник "Волга-Дніпро" (разом із власниками). Поширити

У списку й мільярдери Роман Троценко та Ігор Алтушкін, а також держсекретар "російсько-білоруської союзної освіти" Дмитро Мезенцев.

Санкції торкнулися так званий "громадський фонд імені Кадирова" та мати голови Чечні — Аймані Кадирову (у списку санкцій зазначається, що фонд Кадирова здійснював освітні та мілітаристські програми для українських дітей та підлітків з метою відторгнення їх від України та їх рідних).

Обмеження торкнулися:

командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моїсеєва,

губернатора Орловської області Андрія Кличкова,

голови Росмайна Вадима Яковенка,

"Білоруського союзу молоді" та його першого секретаря ЦК Олександра Лук'янова,

посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника.

У переліку й Руслан Перетятько та Андрій Коринець з "групи Каллісто". Вона включає офіцерів російської військової розвідки, які організовують фішингові кампанії з метою збереження конфіденційних даних у державних структурах, включаючи оборону та зовнішні зв’язки.

Крім того, обмежувальні заходи накладені на Олександра Склянка і Миколу Чорних з "хакерської групи Армагеддон", яку підтримує російська ФСБ. Ця група здійснює різні кібератаки, що надають істотний вплив на уряди країн-членів ЄС і України.

Європейський союз також включив до списку санкцій двох чинних співробітників ФСБ в окупованому Криму і Севастополі та Міжнародний дитячий центр "Артек". Він знаходиться під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму.

Що увійшло до 14 пакету санкцій ЄС проти РФ

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси й торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Пакет санкцій містить заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни. Це охоплює як перевалку з судна на судно, так і перевалку з судна на берег, а також перевантажувальні операції.