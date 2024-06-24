Шаман, Охлобистін, Гагаріна. ЄС оприлюднив персоналії 14-го пакету санкцій проти РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Шаман, Охлобистін, Гагаріна. ЄС оприлюднив персоналії 14-го пакету санкцій проти РФ

Council of the European Union
Санкції

Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ повномасштабне вторгнення в Україну. Крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб, серед яких відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на ФСБ.

Головні тези:

  • Європейський союз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, обмеживши 116 фізичних та юридичних осіб.
  • Серед осіб, на яких поширилися санкції, відомі співачка Поліна Гагаріна, актори Іван Охлобистін та співак Шаман.
  • Обмеження також стосуються керівників компаній, мільярдерів, співробітників ФСБ та інших осіб, які підтримують агресивну політику РФ.
  • Санкції включають заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни.
  • Рішення ЄС щодо санкцій має на меті запобігти загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Хто з відомих росіян потрапив до підсанкційних списків ЄС

Персоналії росіян, проти яких прийняті санкції, повідомляються у прес-реліз Ради Європейського союзу.

До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".

Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України.

Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.

Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, і голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".

Під санкціями й колишня спортсменка та телеведуча Марія Кисельова (вела гру "Слабка ланка"), нині депутат Мосміськдуми.

Під обмеженнями гендиректор компанії "Балтика" Таймураз Боллоєв (цю компанію Кремль після війни забрав у міжнародного концерну Carlsberg).

Серед великих компаній — найбільша судноплавна компанія Росії "Совкомфлот", пасажирська авіакомпанія "Уральські авіалінії" та вантажний авіаперевізник "Волга-Дніпро" (разом із власниками).

У списку й мільярдери Роман Троценко та Ігор Алтушкін, а також держсекретар "російсько-білоруської союзної освіти" Дмитро Мезенцев.

Санкції торкнулися так званий "громадський фонд імені Кадирова" та мати голови Чечні — Аймані Кадирову (у списку санкцій зазначається, що фонд Кадирова здійснював освітні та мілітаристські програми для українських дітей та підлітків з метою відторгнення їх від України та їх рідних).

Обмеження торкнулися:

  • командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моїсеєва,

  • губернатора Орловської області Андрія Кличкова,

  • голови Росмайна Вадима Яковенка,

  • "Білоруського союзу молоді" та його першого секретаря ЦК Олександра Лук'янова,

  • посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника.

У переліку й Руслан Перетятько та Андрій Коринець з "групи Каллісто". Вона включає офіцерів російської військової розвідки, які організовують фішингові кампанії з метою збереження конфіденційних даних у державних структурах, включаючи оборону та зовнішні зв’язки.

Крім того, обмежувальні заходи накладені на Олександра Склянка і Миколу Чорних з "хакерської групи Армагеддон", яку підтримує російська ФСБ. Ця група здійснює різні кібератаки, що надають істотний вплив на уряди країн-членів ЄС і України.

Європейський союз також включив до списку санкцій двох чинних співробітників ФСБ в окупованому Криму і Севастополі та Міжнародний дитячий центр "Артек". Він знаходиться під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму.

Що увійшло до 14 пакету санкцій ЄС проти РФ

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси й торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Пакет санкцій містить заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни. Це охоплює як перевалку з судна на судно, так і перевалку з судна на берег, а також перевантажувальні операції.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі
санкції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Росії
єс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ. Що туди увійшло
European Comission
Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ. Що туди увійшло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?