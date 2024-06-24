Шаман, Охлобистін, Гагаріна. ЄС оприлюднив персоналії 14-го пакету санкцій проти РФ

Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ повномасштабне вторгнення в Україну. Крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб, серед яких відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на ФСБ.
Головні тези:
- Європейський союз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, обмеживши 116 фізичних та юридичних осіб.
- Серед осіб, на яких поширилися санкції, відомі співачка Поліна Гагаріна, актори Іван Охлобистін та співак Шаман.
- Обмеження також стосуються керівників компаній, мільярдерів, співробітників ФСБ та інших осіб, які підтримують агресивну політику РФ.
- Санкції включають заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни.
- Рішення ЄС щодо санкцій має на меті запобігти загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Хто з відомих росіян потрапив до підсанкційних списків ЄС
Персоналії росіян, проти яких прийняті санкції, повідомляються у прес-реліз Ради Європейського союзу.
До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".
Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.
Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, і голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".
Під санкціями й колишня спортсменка та телеведуча Марія Кисельова (вела гру "Слабка ланка"), нині депутат Мосміськдуми.
Під обмеженнями гендиректор компанії "Балтика" Таймураз Боллоєв (цю компанію Кремль після війни забрав у міжнародного концерну Carlsberg).
У списку й мільярдери Роман Троценко та Ігор Алтушкін, а також держсекретар "російсько-білоруської союзної освіти" Дмитро Мезенцев.
Санкції торкнулися так званий "громадський фонд імені Кадирова" та мати голови Чечні — Аймані Кадирову (у списку санкцій зазначається, що фонд Кадирова здійснював освітні та мілітаристські програми для українських дітей та підлітків з метою відторгнення їх від України та їх рідних).
Обмеження торкнулися:
командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моїсеєва,
губернатора Орловської області Андрія Кличкова,
голови Росмайна Вадима Яковенка,
"Білоруського союзу молоді" та його першого секретаря ЦК Олександра Лук'янова,
посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника.
У переліку й Руслан Перетятько та Андрій Коринець з "групи Каллісто". Вона включає офіцерів російської військової розвідки, які організовують фішингові кампанії з метою збереження конфіденційних даних у державних структурах, включаючи оборону та зовнішні зв’язки.
Крім того, обмежувальні заходи накладені на Олександра Склянка і Миколу Чорних з "хакерської групи Армагеддон", яку підтримує російська ФСБ. Ця група здійснює різні кібератаки, що надають істотний вплив на уряди країн-членів ЄС і України.
Європейський союз також включив до списку санкцій двох чинних співробітників ФСБ в окупованому Криму і Севастополі та Міжнародний дитячий центр "Артек". Він знаходиться під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму.
Що увійшло до 14 пакету санкцій ЄС проти РФ
24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.
Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси й торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.
Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Пакет санкцій містить заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни. Це охоплює як перевалку з судна на судно, так і перевалку з судна на берег, а також перевантажувальні операції.
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