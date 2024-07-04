Литва закликала YouTube видалити акаунти підсанкційних російських артистів

Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Лепс, Шаман та Чичеріна можуть “зникнути” з YouTube

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.

Литовський закон передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.

Європейська комісія і медіарегулятори ЄС були поінформовані про ситуацію.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС склав список фізичних і юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції. Вони несуть відповідальність за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

SHAMAN жаліється на заблокований канал на YouTube

Російський артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) поскаржився, що його YouTube-канал заблокували. Причиною він вважає те, що “він — росіянин”.

Його “прихильники” пропонують переходити на RuTube — російський клон YouTube, який спонсорується і підтримується владою РФ.

“Прихильники” Шамана

Spotify видалив сторінки Лепса, Чичеріної та гурту “Любе”

Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Серед них — Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе».

Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі.

На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.