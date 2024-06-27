Сервіс Spotify видалив сторінки підсанкційних російських виконавців

Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.
Головні тези:
- У список підсанкційних виконавців входять Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та Чичеріна.
- Аудиторія Spotify становить понад 615 мільйонів користувачів на місяць, що може вплинути на популярність і успіх музикантів РФ.
- Євросоюз оприлюднив новий список санкцій, до якого потрапили відомі російські представники культури та медіа.
- Видалення сторінок російських виконавців зі Spotify свідчить про глобальну реакцію на події в Україні та підтримку територіальної цілісності країни.
Spotify видалив сторінки Лепса, Чичеріни та гурту “Любе”
Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.
Серед них — Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе».
Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі.
На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них передплатники.
У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.
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До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".
Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України.
Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.
Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, і голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".
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