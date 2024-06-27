Сервіс Spotify видалив сторінки підсанкційних російських виконавців

Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Spotify видалив сторінки Лепса, Чичеріни та гурту “Любе”

Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Серед них — Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе».

Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі.

На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.

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До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".

Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України.

Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.

Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, і голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".