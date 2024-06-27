Сервис Spotify удалил страницы подсанкционных российских исполнителей

Самый большой в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы российских исполнителей, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны в Украине.

Spotify удалил страницы Лепса, Чичерины и группы Любовь

Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких российских исполнителей, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны в Украине.

Среди них - Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

Крупнейший в мире сервис потоковых трансляций Spotify, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, был основан в 2006 году в Стокгольме.

На апрель 2024 года им пользовались 615 миллионов человек в месяц, более трети из них подписчики.

В июле 2020 года сервис официально был запущен в России, однако в апреле 2022 года остановил работу в стране из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Позже компания официально закрыла свой офис в России, ликвидировав юридическое лицо.

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В список, в частности, попала известная певица Полина Гагарина. Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, "на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".

Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (играл роль эпатажного доктора Быкова в сериале "Интерны") и Вячеслав Манучаров.

Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, и глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, финансировавшей создание сериала "Слово пацана".