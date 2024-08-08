В России и в оккупированном Крыму не работает YouTube даже с VPN

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

Россияне жалуются на остановку работы YouTube

По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство которых из Москвы (97% и 21%).

Фото — downdetector.brandanalytics

Фото — сбой.рф

Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.

Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.

По данным Downdetector, сбой в YouTube не затронул другие страны мира.

Кроме того, житель оккупированного Крыма сообщил Общественному, что на полуострове YouTube также не работает как через домашний интернет в вебверсии, так и через мобильный интернет.

По его словам, полностью работать видеохостинг перестал работать 8 августа. Накануне YouTube открывался, однако видео загружались только после включения VPN.

Что известно об ограничениях в России западных медиа-сервисов

Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории.

Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую речевую активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".

Также в Госдуме РФ готовятся к блокировке браузера Google и вместе с ним систем Android и iOS.