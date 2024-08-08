В России и в оккупированном Крыму не работает YouTube даже с VPN

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Более 5000 жалоб поступило от российских пользователей из-за неработающего YouTube в России и оккупированном Крыму.
- Пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии, полноценная работа видеохостинга прервана.
- Сбой YouTube не затронул другие страны мира, наблюдается проблема только в России и на оккупированном Крыму.
Россияне жалуются на остановку работы YouTube
По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство которых из Москвы (97% и 21%).
Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.
Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.
По данным Downdetector, сбой в YouTube не затронул другие страны мира.
Кроме того, житель оккупированного Крыма сообщил Общественному, что на полуострове YouTube также не работает как через домашний интернет в вебверсии, так и через мобильный интернет.
По его словам, полностью работать видеохостинг перестал работать 8 августа. Накануне YouTube открывался, однако видео загружались только после включения VPN.
Что известно об ограничениях в России западных медиа-сервисов
Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории.
Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую речевую активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".
Также в Госдуме РФ готовятся к блокировке браузера Google и вместе с ним систем Android и iOS.
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