Россия ограничивает работу WhatsApp и YouTube в стране. Зачем это делается

Все больше ограничивая доступ к защищенным западным социальным платформам, российский режим пытается создать культуру страха среди тех, кто может стать его критиком.

Россия ограничивает западные соцсети для формирования "культуры страха"

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как в недавнем случае с запретом независимых СМИ и ограничением других надежных средств коммуникации, это означает ускорение долгосрочного тренда по усилению властью контроля в вопросе доступа к СМИ и информации в России. Эти ограничения по доступу к социальным сетям вероятно нацелены на то, чтобы российское население могло иметь только доступ к СМИ, распространяющим нарративы власти. Поделиться

Ограничивая доступ к более защищенным средствам частной коммуникации, власти облегчают мониторинг потенциальных диссидентов и создают культуру страха и самоцензуры среди тех, кто может стать критиком режима.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JuT4LFfiBA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wo5QETN0Qu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2024

Отмечается, что российское правительство инициировало дополнительные ограничения на использование цифровых телекоммуникаций в России.

В частности, 12 июля депутат Госдумы РФ Антон Немкин заявил в интервью, что российские власти начали замедлять трафик в зашифрованном приложении для обмена сообщениями WhatsApp.

Публичное объяснение этого шага звучит как «ограничение возможностей коммуникации экстремистских групп». Согласно определению российского правительства, это, вероятно, также включает в себя ограничение способности оппозиционных активистов и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться. Поделиться

Кроме того, 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что сбои в работе онлайн-видеоплатформы YouTube были вызваны умышленным замедлением трафика российским правительством.

Сообщается, что Кремль может вообще заблокировать YouTube в сентябре 2024 года. YouTube довольно популярен в России и используется оппозиционными активистами, среди которых был Алексей Навальный, для распространения критики российских властей.

SHAMAN жалуется на заблокированный канал на YouTube

Российский артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) пожаловался, что его YouTube канал заблокировали. Причиной он считает то, что "он — русский".

Его "поклонники" предлагают переходить на RuTube — российский клон YouTube, который спонсируется и поддерживается властями РФ. Поделиться

Среди попавших под санкции ЕС аккаунты на YouTube есть у исполнителей Олега Газманова, Николая Расторгуева (группа "Любе"), Григория Лепса, Чичериной, Ярослава Дронова (Шаман), Полины Гагариной, актера Вячеслава Манучарова.

Ранее платформа для поточного воспроизведения музыки Spotify объявила об удалении профилей указанных исполнителей.