Россия ограничивает работу WhatsApp и YouTube в стране. Зачем это делается
Категория
Мир
Дата публикации

Россия ограничивает работу WhatsApp и YouTube в стране. Зачем это делается

Ministry of Defence
YouTube
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Все больше ограничивая доступ к защищенным западным социальным платформам, российский режим пытается создать культуру страха среди тех, кто может стать его критиком.

Главные тезисы

  • Ограничение доступа к западным социальным сетям в России направлено на создание культуры страха среди критиков режима.
  • Усиление контроля властей в России над доступом к информации и СМИ стимулирует самоцензуру и мониторинг диссидентов.
  • Ограничения в работе WhatsApp используются для борьбы с оппозиционными активистами, а возможное запрещение YouTube позволит контролировать информационное пространство.

Россия ограничивает западные соцсети для формирования "культуры страха"

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как в недавнем случае с запретом независимых СМИ и ограничением других надежных средств коммуникации, это означает ускорение долгосрочного тренда по усилению властью контроля в вопросе доступа к СМИ и информации в России. Эти ограничения по доступу к социальным сетям вероятно нацелены на то, чтобы российское население могло иметь только доступ к СМИ, распространяющим нарративы власти.

Ограничивая доступ к более защищенным средствам частной коммуникации, власти облегчают мониторинг потенциальных диссидентов и создают культуру страха и самоцензуры среди тех, кто может стать критиком режима.

Отмечается, что российское правительство инициировало дополнительные ограничения на использование цифровых телекоммуникаций в России.

В частности, 12 июля депутат Госдумы РФ Антон Немкин заявил в интервью, что российские власти начали замедлять трафик в зашифрованном приложении для обмена сообщениями WhatsApp.

Публичное объяснение этого шага звучит как «ограничение возможностей коммуникации экстремистских групп». Согласно определению российского правительства, это, вероятно, также включает в себя ограничение способности оппозиционных активистов и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться.

Кроме того, 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что сбои в работе онлайн-видеоплатформы YouTube были вызваны умышленным замедлением трафика российским правительством.

Сообщается, что Кремль может вообще заблокировать YouTube в сентябре 2024 года. YouTube довольно популярен в России и используется оппозиционными активистами, среди которых был Алексей Навальный, для распространения критики российских властей.

SHAMAN жалуется на заблокированный канал на YouTube

Российский артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) пожаловался, что его YouTube канал заблокировали. Причиной он считает то, что "он — русский".

Его "поклонники" предлагают переходить на RuTube — российский клон YouTube, который спонсируется и поддерживается властями РФ.

Среди попавших под санкции ЕС аккаунты на YouTube есть у исполнителей Олега Газманова, Николая Расторгуева (группа "Любе"), Григория Лепса, Чичериной, Ярослава Дронова (Шаман), Полины Гагариной, актера Вячеслава Манучарова.

Ранее платформа для поточного воспроизведения музыки Spotify объявила об удалении профилей указанных исполнителей.

Литовский закон предусматривает, что LRTK может налагать штрафы на юридических лиц, нарушающих международные санкции, в размере до 50 тыс. евро или более, если нарушение продолжается. Если YouTube не удалит аккаунты, LRTK планирует принять правовые меры.

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