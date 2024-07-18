Росія обмежує функціонування WhatsApp та YouTube в країні. Для чого це робиться

Дедалі більше обмежуючи доступ до більш захищених західних соціальних платформ, російський режим намагається створити культуру страху серед тих, хто може стати його критиком.
Головні тези:
- Обмеження доступу до західних соцмереж у Росії спрямоване на створення культури страху серед критиків режиму.
- Влада Росії полегшує моніторинг дисидентів та сприяє самоцензурі через обмеження приватної комунікації.
- Російський уряд обмежує функціонування WhatsApp для боротьби з опозиційними активістами.
- Можливе повне заборонення YouTube у Росії підтверджує спроби влади контролювати інформаційний простір країни.
Росія обмежує західні соцмережі для формування “культури страху”
Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JuT4LFfiBA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wo5QETN0Qu
Зазначається, що російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.
Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.
Крім того, 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що збої в роботі онлайн-відеоплатформи YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російським урядом.
Повідомляється, що Кремль може взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024 року. YouTube є доволі популярним в Росії та використовується опозиційними активістами, серед яких був Олексій Навальний, для поширення критики російської влади.
SHAMAN жаліється на заблокований канал на YouTube
Російський артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) поскаржився, що його YouTube-канал заблокували. Причиною він вважає те, що “він — росіянин”.
Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.
Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.
Литовський закон передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.
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