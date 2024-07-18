Росія обмежує функціонування WhatsApp та YouTube в країні. Для чого це робиться
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія обмежує функціонування WhatsApp та YouTube в країні. Для чого це робиться

Ministry of Defence
YouTube

Дедалі більше обмежуючи доступ до більш захищених західних соціальних платформ, російський режим намагається створити культуру страху серед тих, хто може стати його критиком.

Головні тези:

  • Обмеження доступу до західних соцмереж у Росії спрямоване на створення культури страху серед критиків режиму.
  • Влада Росії полегшує моніторинг дисидентів та сприяє самоцензурі через обмеження приватної комунікації.
  • Російський уряд обмежує функціонування WhatsApp для боротьби з опозиційними активістами.
  • Можливе повне заборонення YouTube у Росії підтверджує спроби влади контролювати інформаційний простір країни.

Росія обмежує західні соцмережі для формування “культури страху”

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як у нещодавньому випадку з забороною незалежних ЗМІ й обмеженням інших надійних засобів комунікації, це означає пришвидшення довготривалого тренду щодо посилення владою контролю в питанні доступу до ЗМІ та інформації в Росії. Ці обмеження щодо доступу до соціальних мереж ймовірно націлені на те, щоб російське населення могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади.

Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму.

Зазначається, що російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.

Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.

Публічне пояснення цього кроку звучить як «обмеження можливостей комунікації екстремістських груп». Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися.

Крім того, 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що збої в роботі онлайн-відеоплатформи YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російським урядом.

Повідомляється, що Кремль може взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024 року. YouTube є доволі популярним в Росії та використовується опозиційними активістами, серед яких був Олексій Навальний, для поширення критики російської влади.

SHAMAN жаліється на заблокований канал на YouTube

Російський артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) поскаржився, що його YouTube-канал заблокували. Причиною він вважає те, що “він — росіянин”.

Його “прихильники” пропонують переходити на RuTube — російський клон YouTube, який спонсорується і підтримується владою РФ.

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.

Литовський закон передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.

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