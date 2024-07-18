Росія обмежує функціонування WhatsApp та YouTube в країні. Для чого це робиться

Дедалі більше обмежуючи доступ до більш захищених західних соціальних платформ, російський режим намагається створити культуру страху серед тих, хто може стати його критиком.

Росія обмежує західні соцмережі для формування “культури страху”

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як у нещодавньому випадку з забороною незалежних ЗМІ й обмеженням інших надійних засобів комунікації, це означає пришвидшення довготривалого тренду щодо посилення владою контролю в питанні доступу до ЗМІ та інформації в Росії. Ці обмеження щодо доступу до соціальних мереж ймовірно націлені на те, щоб російське населення могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади. Поширити

Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JuT4LFfiBA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wo5QETN0Qu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2024

Зазначається, що російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.

Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.

Публічне пояснення цього кроку звучить як «обмеження можливостей комунікації екстремістських груп». Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися. Поширити

Крім того, 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що збої в роботі онлайн-відеоплатформи YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російським урядом.

Повідомляється, що Кремль може взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024 року. YouTube є доволі популярним в Росії та використовується опозиційними активістами, серед яких був Олексій Навальний, для поширення критики російської влади.

SHAMAN жаліється на заблокований канал на YouTube

Російський артист-пропагандист Ярослав Дронов (Шаман) поскаржився, що його YouTube-канал заблокували. Причиною він вважає те, що “він — росіянин”.

Його “прихильники” пропонують переходити на RuTube — російський клон YouTube, який спонсорується і підтримується владою РФ. Поширити

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.