У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube навіть з VPN

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.
Головні тези:
- 8 серпня YouTube припинив роботу в Росії та Криму, що зробило його недоступним для користувачів навіть з VPN.
- За даними російських сервісів моніторингу, було зареєстровано близько 5000 скарг на недоступність YouTube, більшість з Москви.
- Держдума РФ розглядає можливість блокування браузера Google та систем Android та iOS,разом з іншими західними сервісами.
Росіяни скаржаться на зупинку роботи YouTube
За даними різних російських сервісів з моніторингу та аналізу соцмереж 8 серпня надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу відеохостингу, більшість яких з Москви (97% та 21%).
Згідно з коментарями на сайтах моніторингу працездатності онлайн-сервісів, YouTube перестав завантажуватися. У звʼязку з цим росіяни не можуть дивитися відео або залишати коментарі під контентом.
Також зазначається, що відео не завантажуються у мобільному додатку YouTube на Android у російського мобільного оператора МТС, хоча 7 серпня ролики відображались без обмежень.
За даними Downdetector, збій у YouTube не торкнувся інших країн світу.
Окрім цього житель окупованого Криму повідомив Суспільному, що на півострові YouTube також не працює як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет.
За його словами, повністю працювати відеохостинг перестав працювати 8 серпня. Напередодні ж YouTube відкривався, проте відео завантажувалися лише після увімкнення VPN.
Що відомо про обмеження в Росії західних медіа-сервісів
Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.
Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".
Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.
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