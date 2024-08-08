У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube навіть з VPN

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

Росіяни скаржаться на зупинку роботи YouTube

За даними різних російських сервісів з моніторингу та аналізу соцмереж 8 серпня надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу відеохостингу, більшість яких з Москви (97% та 21%).

Фото — downdetector.brandanalytics

Фото — сбой.рф

Згідно з коментарями на сайтах моніторингу працездатності онлайн-сервісів, YouTube перестав завантажуватися. У звʼязку з цим росіяни не можуть дивитися відео або залишати коментарі під контентом.

Також зазначається, що відео не завантажуються у мобільному додатку YouTube на Android у російського мобільного оператора МТС, хоча 7 серпня ролики відображались без обмежень.

За даними Downdetector, збій у YouTube не торкнувся інших країн світу.

Окрім цього житель окупованого Криму повідомив Суспільному, що на півострові YouTube також не працює як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет.

За його словами, повністю працювати відеохостинг перестав працювати 8 серпня. Напередодні ж YouTube відкривався, проте відео завантажувалися лише після увімкнення VPN.

Що відомо про обмеження в Росії західних медіа-сервісів

Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.

Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.