У Росії розмріялися про блокування YouTube

У Росії хвалькувато заявили про підготовку заходів щодо уповільнення завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах через нібито "антиросійську" політику сервісу.
Головні тези:
- YouTube може стати об'єктом блокування у Росії.
- Російська влада планує поетапно знижувати швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах.
- Наслідком може стати повне обмеження доступу до YouTube в Росії.
У Росії хочуть заблокувати YouTube
До кінця тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного — вже до 70%. Цей захід поки що стосується лише десктопної версії сервісу.
Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн.
Він зазначив, що подальша доля YouTube у Росії залежить "виключно від самого сервісу" і додав, що альтернативні майданчики у РФ "розвиваються зараз дуже активно".
Що відомо про блокування YouTube у Росії
У Росії 12 липня телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.
Тоді російські пропагандисти повідомляли, що у вересні у Росії можуть повністю заблокувати YouTube.
Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.
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