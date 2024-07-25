У Росії розмріялися про блокування YouTube
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У Росії розмріялися про блокування YouTube

YouTube
Джерело:  online.ua

У Росії хвалькувато заявили про підготовку заходів щодо уповільнення завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах через нібито "антиросійську" політику сервісу.

Головні тези:

  • YouTube може стати об'єктом блокування у Росії.
  • Російська влада планує поетапно знижувати швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах.
  • Наслідком може стати повне обмеження доступу до YouTube в Росії.

У Росії хочуть заблокувати YouTube

До кінця тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного — вже до 70%. Цей захід поки що стосується лише десктопної версії сервісу.

Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

Деградація YouTube — вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати й ігнорувати наше законодавство.

Він зазначив, що подальша доля YouTube у Росії залежить "виключно від самого сервісу" і додав, що альтернативні майданчики у РФ "розвиваються зараз дуже активно".

Що відомо про блокування YouTube у Росії

У Росії 12 липня телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.

Тоді російські пропагандисти повідомляли, що у вересні у Росії можуть повністю заблокувати YouTube.

Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.

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