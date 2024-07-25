В России размечтались о блокировке YouTube
Категория
Мир
Дата публикации

В России размечтались о блокировке YouTube

YouTube
Читати українською
Источник:  online.ua

В России хвастливо заявили о подготовке мероприятий по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах из-за якобы "антироссийской" политики сервиса.

Главные тезисы

  • Российские власти планируют снижать скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах.
  • Возможно полное ограничение доступа к YouTube в России.
  • Российские власти опровергают планы блокировки YouTube, несмотря на сообщения о возможных ограничениях.

В России хотят заблокировать YouTube

К концу недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера пока касается только десктопной версии сервиса.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Деградация YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.

Он отметил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит "исключительно от самого сервиса" и добавил, что альтернативные площадки в РФ "развиваются сейчас очень активно".

Что известно о блокировке YouTube в России

В России 12 июля телекоммуникационная компания "Ростелеком" предупредила, что из-за технических проблем в работе оборудования Google может замедлиться работа YouTube.

В то время российские пропагандисты сообщали, что в сентябре в России могут полностью заблокировать YouTube.

В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва призвала YouTube удалить аккаунты подсанкционных российских артистов
YouTube
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ограничивает работу WhatsApp и YouTube в стране. Зачем это делается
Ministry of Defence
YouTube

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?