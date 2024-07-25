В России размечтались о блокировке YouTube

В России хвастливо заявили о подготовке мероприятий по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах из-за якобы "антироссийской" политики сервиса.
Главные тезисы
- Российские власти планируют снижать скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах.
- Возможно полное ограничение доступа к YouTube в России.
- Российские власти опровергают планы блокировки YouTube, несмотря на сообщения о возможных ограничениях.
В России хотят заблокировать YouTube
К концу недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера пока касается только десктопной версии сервиса.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.
Он отметил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит "исключительно от самого сервиса" и добавил, что альтернативные площадки в РФ "развиваются сейчас очень активно".
Что известно о блокировке YouTube в России
В России 12 июля телекоммуникационная компания "Ростелеком" предупредила, что из-за технических проблем в работе оборудования Google может замедлиться работа YouTube.
В то время российские пропагандисты сообщали, что в сентябре в России могут полностью заблокировать YouTube.
В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube.
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