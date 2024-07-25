В России размечтались о блокировке YouTube

В России хвастливо заявили о подготовке мероприятий по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах из-за якобы "антироссийской" политики сервиса.

В России хотят заблокировать YouTube

К концу недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера пока касается только десктопной версии сервиса.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Деградация YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Поделиться

Он отметил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит "исключительно от самого сервиса" и добавил, что альтернативные площадки в РФ "развиваются сейчас очень активно".

Что известно о блокировке YouTube в России

В России 12 июля телекоммуникационная компания "Ростелеком" предупредила, что из-за технических проблем в работе оборудования Google может замедлиться работа YouTube.

В то время российские пропагандисты сообщали, что в сентябре в России могут полностью заблокировать YouTube.

В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube.