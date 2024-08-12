Google відключив монетизацію російським YouTube-блогерам

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю зупинить свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із РФ.

Google AdSense остаточно йде з РФ

Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна, — йдеться в повідомленні команди Google Payments. Поширити

Фото — 3dnews.ru

В повідомленні також зазначають, що заробіток за липень блогерам виплатять між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

AdSense дає змогу автоматично розміщувати на сайтах текстову та графічну рекламу, що підходить за контекстом до інформації на цих сайтах.

Раніше Google AdSense давала змогу російським блогерам заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році, хоча й у менших обсягах.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.

Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.