Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю зупинить свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із РФ.
Головні тези:
- Google відключив монетизацію російським YouTube-блогерам через повне припинення роботи сервісу AdSense в РФ.
- Блогерам буде виплачено дохід за липень до 26 серпня, після чого вони втратять можливість заробляти через AdSense.
- Уряд РФ готується до блокування браузера Google та систем Android та iOS як відповідь на санкції Європейського Союзу.
Google AdSense остаточно йде з РФ
В повідомленні також зазначають, що заробіток за липень блогерам виплатять між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.
AdSense дає змогу автоматично розміщувати на сайтах текстову та графічну рекламу, що підходить за контекстом до інформації на цих сайтах.
Раніше Google AdSense давала змогу російським блогерам заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році, хоча й у менших обсягах.
Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.
У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube
8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.
Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".
Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.
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