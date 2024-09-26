В Meta тестируют функцию генерации искусственным интеллектом изображений пользователей Facebook и Instagram с воображаемыми элементами.

Что известно о функции генерации селфи с помощью ИИ в Facebook и Instagram

Отмечается, что новая функция получила название "Представь себя". Эта функция позволит ИИ по желанию пользователей использовать их фото для генерации изображений с воображаемыми элементами.

Это напоминает старые рамки с вырезом для лица, которые предлагали пользователям изобразить их в виде астронавтов или героев фильмов, однако теперь эти изображения будут полностью созданы ИИ.

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Что говорят о новой функции в Meta

Представитель Meta Аманда Феликс отметила, что на платформах Facebook и Instagram по желанию пользователей ИИ будет генерировать изображение с лицом пользователя только при условии, что он выбирает функцию "Представь себя" и соглашается с необходимыми условиями.

Пользователи смогут делиться этими селфами, созданными искусственным интеллектом, или даже создавать их в режиме реального времени.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что это следующий логический шаг для Facebook и Instagram, интегрирующий контент, созданный искусственным интеллектом, наряду с традиционными публикациями, созданными пользователями.

Пользователи могут контролировать эту функцию: они смогут блокировать такие изображения в своей ленте, но при этом смогут делиться своими собственными творениями.

Аналогично, изображения с лицом пользователя будут видны другим только при его четко выраженном согласии.