В Meta тестируют функцию генерации искусственным интеллектом изображений пользователей Facebook и Instagram с воображаемыми элементами.
Главные тезисы
- Функция “Представь себя” от Meta позволяет пользователям Facebook и Instagram генерировать селфи с воображаемыми элементами с помощью ИИ.
- Пользователи смогут контролировать процесс генерации и делиться своими творениями на платформах Facebook и Instagram.
- Марк Цукерберг считает, что генерация селфи с помощью ИИ - следующий шаг в развитии социальных сетей, интегрирующий контент ИИ с традиционными публикациями.
- Функция “Представь себя” работает на основе фото пользователя, создавая уникальные изображения с воображаемыми элементами, а не использует старые рамки для лица.
- Пользователи могут блокировать сгенерированные изображения, сохраняя контроль над своим контентом, и делиться творениями только при согласии.
Что известно о функции генерации селфи с помощью ИИ в Facebook и Instagram
Отмечается, что новая функция получила название "Представь себя". Эта функция позволит ИИ по желанию пользователей использовать их фото для генерации изображений с воображаемыми элементами.
Это напоминает старые рамки с вырезом для лица, которые предлагали пользователям изобразить их в виде астронавтов или героев фильмов, однако теперь эти изображения будут полностью созданы ИИ.
Что говорят о новой функции в Meta
Представитель Meta Аманда Феликс отметила, что на платформах Facebook и Instagram по желанию пользователей ИИ будет генерировать изображение с лицом пользователя только при условии, что он выбирает функцию "Представь себя" и соглашается с необходимыми условиями.
Пользователи смогут делиться этими селфами, созданными искусственным интеллектом, или даже создавать их в режиме реального времени.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что это следующий логический шаг для Facebook и Instagram, интегрирующий контент, созданный искусственным интеллектом, наряду с традиционными публикациями, созданными пользователями.
Пользователи могут контролировать эту функцию: они смогут блокировать такие изображения в своей ленте, но при этом смогут делиться своими собственными творениями.
Аналогично, изображения с лицом пользователя будут видны другим только при его четко выраженном согласии.
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