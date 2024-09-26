Meta хочет добавить в Facebook и Instagram генерацию селфи с помощью ИИ. Как это будет работать
Категория
Технологии
Дата публикации

Meta хочет добавить в Facebook и Instagram генерацию селфи с помощью ИИ. Как это будет работать

ИИ будет генерировать изображения в Facebook и Instagram
Читати українською
Источник:  The Verge

В Meta тестируют функцию генерации искусственным интеллектом изображений пользователей Facebook и Instagram с воображаемыми элементами.

Главные тезисы

  • Функция “Представь себя” от Meta позволяет пользователям Facebook и Instagram генерировать селфи с воображаемыми элементами с помощью ИИ.
  • Пользователи смогут контролировать процесс генерации и делиться своими творениями на платформах Facebook и Instagram.
  • Марк Цукерберг считает, что генерация селфи с помощью ИИ - следующий шаг в развитии социальных сетей, интегрирующий контент ИИ с традиционными публикациями.
  • Функция “Представь себя” работает на основе фото пользователя, создавая уникальные изображения с воображаемыми элементами, а не использует старые рамки для лица.
  • Пользователи могут блокировать сгенерированные изображения, сохраняя контроль над своим контентом, и делиться творениями только при согласии.

Что известно о функции генерации селфи с помощью ИИ в Facebook и Instagram

Отмечается, что новая функция получила название "Представь себя". Эта функция позволит ИИ по желанию пользователей использовать их фото для генерации изображений с воображаемыми элементами.

Это напоминает старые рамки с вырезом для лица, которые предлагали пользователям изобразить их в виде астронавтов или героев фильмов, однако теперь эти изображения будут полностью созданы ИИ.

ИИ позволят генерировать изображения с воображаемыми элементами в Facebook и Instagram
Facebook

Что говорят о новой функции в Meta

Представитель Meta Аманда Феликс отметила, что на платформах Facebook и Instagram по желанию пользователей ИИ будет генерировать изображение с лицом пользователя только при условии, что он выбирает функцию "Представь себя" и соглашается с необходимыми условиями.

Пользователи смогут делиться этими селфами, созданными искусственным интеллектом, или даже создавать их в режиме реального времени.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что это следующий логический шаг для Facebook и Instagram, интегрирующий контент, созданный искусственным интеллектом, наряду с традиционными публикациями, созданными пользователями.

Пользователи могут контролировать эту функцию: они смогут блокировать такие изображения в своей ленте, но при этом смогут делиться своими собственными творениями.

Аналогично, изображения с лицом пользователя будут видны другим только при его четко выраженном согласии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС обвинил Meta в нарушении Закона о цифровых рынках
European Comission
Meta
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Meta отменила ограничения для аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook
META
Трамп
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах
Meta запретила пропагандистские медиа РФ на своих платформах

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?