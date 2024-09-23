ШІ навчився проходити CAPTCHA. Як це вдалося

Штучний інтелект YOLO навчився проходити тест CAPTCHA, який створили спеціально для того, аби відрізнити людей від ботів. Це показує недосконалість та вразливість «капчі».

ШІ навчився проходити CAPTCHA

Дослідники зі Швейцарії змогли навчити нейромережу проходити тест так само як і людина. Якщо раніше ШІ показував результативність тесту від 68 до 71%, то тепер вона складає 100 відсотків.

Науковці для тренування YOLO використовували ті самі картинки, які пропонуються людям зазвичай: ділянки доріг, світлофори, транспорт.

ШІ тренувався на другій версії CAPTCHA. Зараз вона є найбільш доступною та популярною.

Вже розроблена третя версія «капчі». Вона робить висновки про те, людина це чи бот, з попередніх дій користувача в інтернеті.

Науковці виявили, що друга версія тесту також враховує історію пошуків та дії у мережі. Лише якщо вони здаються підозрілими, то користувачу пропонують пройти CAPTCHA.

Дослідники висунули версію, що з часом ШІ зможе імітувати людську активність в інтернеті.

OpenAI випустили оновлену версію ChatGPT

Нейромережі розвиваються з великою швидкістю та постійно оновлюються, розширяючи власний функціонал.

У середині вересня компанія OpenAI випустили оновлену версію ШІ ChatGPT, який тепер нібито може міркувати.

Розробники зазначають, що нова модель краще справляється з вирішенням багатокрокових завдань та написання коду.

У відповіді на прості запитання ChatGPT використовуватиме попередні моделі. Нове оновлення нібито дає можливість ШІ розмірковувати на рівні доктора наукових дисциплін.