ШІ навчився проходити CAPTCHA. Як це вдалося
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ навчився проходити CAPTCHA. Як це вдалося

ШІ
Джерело:  arXiv.org

Штучний інтелект YOLO навчився проходити тест CAPTCHA, який створили спеціально для того, аби відрізнити людей від ботів. Це показує недосконалість та вразливість «капчі». 

Головні тези:

  • Штучний інтелект YOLO навчився проходити тест CAPTCHA зі 100% результативністю. Це ставить під сумнів ефективність цього методу розпізнавання ботів.
  • Дослідники зі Швейцарії тренували нейромережу на зображеннях доріг, світлофорів та транспорту.
  • ШІ тренувався на другій версії CAPTCHA, яка є найбільш поширеною на цей час.
  • Існує третя версія CAPTCHA, яка аналізує попередні дії користувача в інтернеті для визначення, чи є він людиною.
  • Дослідники припускають, що в майбутньому ШІ зможе імітувати людську активність в інтернеті. Це може зробити навіть оновлені версії CAPTCHA неточними до виявлення ботів.

ШІ навчився проходити CAPTCHA 

Дослідники зі Швейцарії змогли навчити нейромережу проходити тест так само як і людина. Якщо раніше ШІ показував результативність тесту від 68 до 71%, то тепер вона складає 100 відсотків. 

Науковці для тренування YOLO використовували ті самі картинки, які пропонуються людям зазвичай: ділянки доріг, світлофори, транспорт. 

ШІ тренувався на другій версії CAPTCHA. Зараз вона є найбільш доступною та популярною.

Вже розроблена третя версія «капчі». Вона робить висновки про те, людина це чи бот, з попередніх дій користувача в інтернеті.

Науковці виявили, що друга версія тесту також враховує історію пошуків та дії у мережі. Лише якщо вони здаються підозрілими, то користувачу пропонують пройти CAPTCHA. 

Дослідники висунули версію, що з часом ШІ зможе імітувати людську активність в інтернеті.

OpenAI випустили оновлену версію ChatGPT

Нейромережі розвиваються з великою швидкістю та постійно оновлюються, розширяючи власний функціонал. 

У середині вересня компанія OpenAI випустили оновлену версію ШІ ChatGPT, який тепер нібито може міркувати.

Розробники зазначають, що нова модель краще справляється з вирішенням багатокрокових завдань та написання коду.

У відповіді на прості запитання ChatGPT використовуватиме попередні моделі. Нове оновлення нібито дає можливість ШІ розмірковувати на рівні доктора наукових дисциплін.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft почне вбудовувати штучний інтелект у свої ігри
Microsoft
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей
Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ChatGPT Plus. Чим здивує секретна модель штучного інтелекту Strawberry
OpenAI

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?