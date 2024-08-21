Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей

Шведські дослідники оголосили про розробку моделі на основі штучного інтелекту, яка здатна виявити аутизм у дітей віком до 2 років з точністю 80%.
Головні тези:
- Інноваційна модель AutMedAI на основі штучного інтелекту дозволяє виявити аутизм у дітей до 2 років з точністю 80% без застосування медичних тестів.
- Автоматизована система аналізує 28 параметрів, включаючи труднощі з годуванням та комунікацією, що сприяє ранній діагностиці та оптимальному розвитку дитини.
- Раннє виявлення аутизму є критичним для ефективної терапії, що підвищує якість життя дітей та їхніх сімей.
- Штучний інтелект також демонструє успішну роботу в розпізнаванні емоцій людини за голосом, сприяючи покращенню роботи операторів гарячих ліній.
- Розвиток технологій штучного інтелекту відкриває нові можливості у сферах медицини та психології, сприяючи покращенню якості психічного здоров'я громадян.
Що відомо про створений інструмент
Як зазначається в дослідженні, інструмент під назвою AutMedAI призначений для підтримки дослідників і лікарів у ранній діагностиці аутизму, що сприятиме своєчасному втручанню та оптимальному розвитку дитини.
Штучний інтелект аналізує 28 різних параметрів, включаючи труднощі з годуванням, вік першої усмішки, рівень комунікації тощо.
У ході дослідження було проаналізовано дані близько 30 тисяч дітей, як з розладами аутичного спектра, так і без них, використовуючи американську базу даних SPARK.
Науковці створили чотири незалежні програми для аналізу бази даних за 28 параметрами без залучення медичних тестів. Найточнішою виявилась модель AutMedAI.
AutMedAI змогла ідентифікувати 80% дітей з розладами аутичного спектра серед 12 тисяч, ґрунтуючись на таких ознаках, як труднощі з комунікацією, загальні затримки та уповільнений розвиток когнітивних здібностей.
Науковці підкреслюють, що раннє виявлення аутизму є критичним для ефективної терапії, що допоможе дітям краще розвиватися.
ШІ навчився розрізняти емоції людини за голосом
Модель ШІ точно здатна розпізнавати настрій, і це планують використати для допомоги операторам гарячих ліній.
Ключовою особливістю є те, що інформація обробляється в режимі реального часу. А отже система потенційно допоможе підвищити здатність консультантів гарячих ліній надавати своєчасну допомогу та запобігати трагічним наслідкам.
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