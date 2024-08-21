Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей

Шведські дослідники оголосили про розробку моделі на основі штучного інтелекту, яка здатна виявити аутизм у дітей віком до 2 років з точністю 80%.

Що відомо про створений інструмент

Як зазначається в дослідженні, інструмент під назвою AutMedAI призначений для підтримки дослідників і лікарів у ранній діагностиці аутизму, що сприятиме своєчасному втручанню та оптимальному розвитку дитини.

Штучний інтелект аналізує 28 різних параметрів, включаючи труднощі з годуванням, вік першої усмішки, рівень комунікації тощо.

Ми сподіваємося, що це стане корисним інструментом для охорони здоров’я, — зазначила Крістіна Тамміміес, доцент кафедри здоров’я жінок і дітей Каролінського інституту, співавторка дослідження. Поширити

У ході дослідження було проаналізовано дані близько 30 тисяч дітей, як з розладами аутичного спектра, так і без них, використовуючи американську базу даних SPARK.

Науковці створили чотири незалежні програми для аналізу бази даних за 28 параметрами без залучення медичних тестів. Найточнішою виявилась модель AutMedAI.

AutMedAI змогла ідентифікувати 80% дітей з розладами аутичного спектра серед 12 тисяч, ґрунтуючись на таких ознаках, як труднощі з комунікацією, загальні затримки та уповільнений розвиток когнітивних здібностей.

Результати важливі, оскільки демонструють можливість виявлення розладів з високою точністю, використовуючи лише наявні дані, — підкреслив Шиям Раджагопалан, дослідник Каролінського інституту та доцент Інституту біоінформатики та прикладних технологій в Індії. Поширити

Науковці підкреслюють, що раннє виявлення аутизму є критичним для ефективної терапії, що допоможе дітям краще розвиватися.

Це може значно вплинути на ранню діагностику та втручання, що покращить якість життя багатьом людям та їхнім сім’ям, — додав Шиям Раджагопалан. Поширити

ШІ навчився розрізняти емоції людини за голосом

Модель ШІ точно здатна розпізнавати настрій, і це планують використати для допомоги операторам гарячих ліній.

Розвиток технології штучного інтелекту демонструє перспективний прогрес у різних сферах. Це торкнулося і запобіганню самогубствам. Дослідники представили модель, здатну точно розпізнавати такі емоції, як страх і занепокоєння, в голосах людей, які звертаються на гарячі лінії допомоги в кризових ситуаціях. Ця розробка повинна покращити роботу операторів гарячих ліній зробивши її більш ефективною. Поширити

Ключовою особливістю є те, що інформація обробляється в режимі реального часу. А отже система потенційно допоможе підвищити здатність консультантів гарячих ліній надавати своєчасну допомогу та запобігати трагічним наслідкам.