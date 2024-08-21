Шведские ученые создали инструмент на основе ИИ для выявления признаков аутизма у детей

Шведские исследователи объявили о разработке модели на основе искусственного интеллекта, способной выявить аутизм у детей в возрасте до 2 лет с точностью 80%.

Что известно о созданном инструменте

Как отмечается в исследовании , инструмент под названием AutMedAI предназначен для поддержки исследователей и врачей в ранней диагностике аутизма, что будет способствовать своевременному вмешательству и оптимальному развитию ребенка.

Искусственный интеллект анализирует 28 различных параметров, включая трудности с кормлением, возраст первой улыбки, уровень коммуникации и т.д.

Мы надеемся, что это станет полезным инструментом для здравоохранения, — отметила Кристина Таммимиес, доцент кафедры здоровья женщин и детей Каролинского института, соавтор исследования. Поделиться

В ходе исследования были проанализированы данные около 30 тысяч детей как с расстройствами аутического спектра, так и без них, используя американскую базу данных SPARK.

Ученые создали четыре независимых программы для анализа базы данных по 28 параметрам без привлечения медицинских тестов. Наиболее точной оказалась модель AutMedAI.

AutMedAI смогла идентифицировать 80% детей с расстройствами аутичного спектра среди 12 тысяч, основываясь на таких признаках как трудности с коммуникацией, общие задержки и замедленное развитие когнитивных способностей.

Результаты важны, поскольку демонстрируют возможность выявления расстройств с высокой точностью, используя только имеющиеся данные, подчеркнул Шиям Раджагопалан, исследователь Каролинского института и доцент Института биоинформатики и прикладных технологий в Индии. Поделиться

Ученые подчеркивают, что раннее выявление аутизма является критическим для эффективной терапии, что поможет детям лучше развиваться.

Это может повлиять на раннюю диагностику и вмешательство, что улучшит качество жизни многим людям и их семьям, — добавил Шиям Раджагопалан. Поделиться

ИИ научился различать эмоции человека по голосу

Модель ИИ точно способна распознавать настроение, и это планируется использовать для помощи операторам горячих линий.

Развитие технологии искусственного интеллекта демонстрирует перспективный прогресс в разных областях. Это коснулось и предотвращения самоубийств. Исследователи представили модель, способную точно распознавать такие эмоции как страх и беспокойство, в голосах людей, обращающихся на горячие линии помощи в кризисных ситуациях. Эта разработка должна улучшить работу операторов горячих линий, сделав ее более эффективной. Поделиться

Ключевой особенностью является то, что информация обрабатывается в режиме реального времени. А значит, система потенциально поможет повысить способность консультантов горячих линий оказывать своевременную помощь и предотвращать трагические последствия.