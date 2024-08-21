Шведские ученые создали инструмент на основе ИИ для выявления признаков аутизма у детей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Шведские ученые создали инструмент на основе ИИ для выявления признаков аутизма у детей

Шведские ученые создали инструмент на основе ИИ для выявления признаков аутизма у детей
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Источник:  online.ua

Шведские исследователи объявили о разработке модели на основе искусственного интеллекта, способной выявить аутизм у детей в возрасте до 2 лет с точностью 80%.

Главные тезисы

  • Шведские ученые разработали инструмент AutMedAI на основе искусственного интеллекта для выявления признаков аутизма у детей в раннем возрасте с точностью 80%.
  • Автоматизированные программы анализа данных с использованием 28 параметров позволяют идентифицировать детей с расстройствами аутичного спектра без привлечения медицинских тестов.
  • ИИ также способен распознавать эмоции по голосу, что планируется использовать для помощи операторам горячих линий, улучшая качество предоставляемой помощи.
  • Раннее выявление аутизма с высокой точностью важно для эффективной терапии и оптимального развития ребенка, что улучшит качество жизни детей и их семей.
  • Разработки в области искусственного интеллекта демонстрируют значительный прогресс в различных сферах, включая предотвращение самоубийств через распознавание эмоций в голосе на горячих линиях.

Что известно о созданном инструменте

Как отмечается в исследовании , инструмент под названием AutMedAI предназначен для поддержки исследователей и врачей в ранней диагностике аутизма, что будет способствовать своевременному вмешательству и оптимальному развитию ребенка.

Искусственный интеллект анализирует 28 различных параметров, включая трудности с кормлением, возраст первой улыбки, уровень коммуникации и т.д.

Мы надеемся, что это станет полезным инструментом для здравоохранения, — отметила Кристина Таммимиес, доцент кафедры здоровья женщин и детей Каролинского института, соавтор исследования.

В ходе исследования были проанализированы данные около 30 тысяч детей как с расстройствами аутического спектра, так и без них, используя американскую базу данных SPARK.

Ученые создали четыре независимых программы для анализа базы данных по 28 параметрам без привлечения медицинских тестов. Наиболее точной оказалась модель AutMedAI.

AutMedAI смогла идентифицировать 80% детей с расстройствами аутичного спектра среди 12 тысяч, основываясь на таких признаках как трудности с коммуникацией, общие задержки и замедленное развитие когнитивных способностей.

Результаты важны, поскольку демонстрируют возможность выявления расстройств с высокой точностью, используя только имеющиеся данные, подчеркнул Шиям Раджагопалан, исследователь Каролинского института и доцент Института биоинформатики и прикладных технологий в Индии.

Ученые подчеркивают, что раннее выявление аутизма является критическим для эффективной терапии, что поможет детям лучше развиваться.

Это может повлиять на раннюю диагностику и вмешательство, что улучшит качество жизни многим людям и их семьям, — добавил Шиям Раджагопалан.

ИИ научился различать эмоции человека по голосу

Модель ИИ точно способна распознавать настроение, и это планируется использовать для помощи операторам горячих линий.

Развитие технологии искусственного интеллекта демонстрирует перспективный прогресс в разных областях. Это коснулось и предотвращения самоубийств. Исследователи представили модель, способную точно распознавать такие эмоции как страх и беспокойство, в голосах людей, обращающихся на горячие линии помощи в кризисных ситуациях. Эта разработка должна улучшить работу операторов горячих линий, сделав ее более эффективной.

Ключевой особенностью является то, что информация обрабатывается в режиме реального времени. А значит, система потенциально поможет повысить способность консультантов горячих линий оказывать своевременную помощь и предотвращать трагические последствия.

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