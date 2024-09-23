ИИ научился проходить CAPTCHA. Как это удалось

Искусственный интеллект YOLO научился проходить тест CAPTCHA, созданный специально для того, чтобы отличить людей от ботов. Это показывает несовершенство и уязвимость “капчи”.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект YOLO научился проходить тест CAPTCHA со 100% результативностью. Это ставит под сомнение эффективность этого способа распознавания ботов.
- Исследователи из Швейцарии тренировали нейросеть на изображениях дорог, светофоров и транспорта.
- ИИ тренировался на второй версии CAPTCHA, наиболее распространенной в настоящее время.
- Существует третья версия CAPTCHA, которая анализирует предыдущие действия пользователя в Интернете для определения, является ли он человеком.
- Исследователи предполагают, что в будущем ИИ сможет имитировать человеческую активность в Интернете. Это может сделать даже обновленные версии CAPTCHA неточными к обнаружению ботов.
ИИ научился проходить CAPTCHA
Исследователи из Швейцарии смогли научить нейросети проходить тест так же, как и человек. Если раньше ИИ показывал результативность теста от 68 до 71%, то теперь она составляет 100 процентов.
Ученые для тренировки YOLO использовали те же картинки, которые обычно предлагаются людям: участки дорог, светофоры, транспорт.
ШИ тренировался на второй версии CAPTCHA. Сейчас она наиболее доступна и популярна.
Уже разработана третья версия “капчи”. Она делает выводы о том, человек это или бот, на основании предыдущих действий пользователя в интернете.
Ученые обнаружили, что вторая версия теста также учитывает историю поиска и действия в сети. Только если они кажутся подозрительными, пользователю предлагают пройти CAPTCHA.
Исследователи выдвинули версию, что со временем ИИ сможет имитировать человеческую активность в Интернете.
OpenAI выпустили обновленную версию ChatGPT
Нейросети развиваются с большой скоростью и постоянно обновляются, расширяя собственный функционал.
В середине сентября компания OpenAI выпустила обновленную версию ИИ ChatGPT, который теперь якобы может рассуждать.
Разработчики отмечают, что новая модель лучше справляется с решением многошаговых задач и написанием кода.
В ответе на простые вопросы ChatGPT будет использовать предыдущие модели. Новое обновление якобы дает возможность ИИ размышлять на уровне доктора научных дисциплин.
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