Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс признал, что имеет несколько страхов на фоне стремительного развития систем искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Билл Гейтс признался в страхах перед стремительным развитием искусственного интеллекта, выделив киберпреступления, биотерроризм и войны как ключевые проблемы.
- Основатель Microsoft видит перспективы в создании искусственного интеллекта, способного противостоять угрозам и облегчать трудовую нагрузку на работников.
- Билл Гейтс активно использует ИИ в повседневной жизни, но одновременно выражает беспокойство по поводу возможности выхода разработок ИИ из-под контроля.
- Он считает, что обученные системы ИИ смогут улучшить процессы медицинской диагностики и облегчить трудовую нагрузку на работников, но признает риски быстрых изменений.
- Билл Гейтс также высказывает опасения относительно разработки 'общего ИИ', который может превзойти человеческий разум и вызвать серьезные последствия для человечества.
Что известно о страхах Билла Гейтса перед искусственным интеллектом
Миллиардер отметил, что выделил три ключевые проблемы, связанные с развитием ИИ.
По его мнению, необходимо создать ИИ, способный быть на шаг впереди и противостоять этим угрозам.
Гейтса также беспокоит влияние ИИ на рынок труда. При надлежащем обучении системы искусственного интеллекта смогут, например, устанавливать точные медицинские диагнозы, а также смогут перехватить функции, выполняемые сейчас менеджерами по продажам, техподдержкам и другим специалистам.
Миллиардер признал, что функции ИИ могут облегчить трудовую нагрузку на работников, что позволит снизить рабочий день, однако быстрые изменения вызывают беспокойство.
Как Гейтс относится к стремительному развитию ИИ
Кроме того, Гейтс разделяет обеспокоенность по поводу того, что разработки ИИ могут выйти из под контроля.
По его мнению, речь, в частности, идет о разработке так называемого "общего ИИ", которая в определенный момент может превзойти способности человеческого разума и приветы к уничтожению человечества.
При этом предпринимателя, например, не беспокоит рост энергопотребления, связанный с ИИ. Он уверен, что в будущем искусственный интеллект сам найдет способы разрешения этой проблемы.
Сам Гейтс рассказал, что активно интегрирует ИИ в свою повседневную жизнь.
Например, для подведения итогов посещаемых им встреч. Ранее он признавался, что использует ChatGPT при написании текстов и планировании встреч.
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