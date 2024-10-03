Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс признал, что имеет несколько страхов на фоне стремительного развития систем искусственного интеллекта.

Что известно о страхах Билла Гейтса перед искусственным интеллектом

Миллиардер отметил, что выделил три ключевые проблемы, связанные с развитием ИИ.

Плохие люди с плохими намерениями будут использовать ИИ для киберпреступлений, биотерроризма и войн, — предупреждает Гейтс. Поделиться

Билл Гейтс

По его мнению, необходимо создать ИИ, способный быть на шаг впереди и противостоять этим угрозам.

Гейтса также беспокоит влияние ИИ на рынок труда. При надлежащем обучении системы искусственного интеллекта смогут, например, устанавливать точные медицинские диагнозы, а также смогут перехватить функции, выполняемые сейчас менеджерами по продажам, техподдержкам и другим специалистам.

Миллиардер признал, что функции ИИ могут облегчить трудовую нагрузку на работников, что позволит снизить рабочий день, однако быстрые изменения вызывают беспокойство.

Как Гейтс относится к стремительному развитию ИИ

Кроме того, Гейтс разделяет обеспокоенность по поводу того, что разработки ИИ могут выйти из под контроля.

По его мнению, речь, в частности, идет о разработке так называемого "общего ИИ", которая в определенный момент может превзойти способности человеческого разума и приветы к уничтожению человечества.

При этом предпринимателя, например, не беспокоит рост энергопотребления, связанный с ИИ. Он уверен, что в будущем искусственный интеллект сам найдет способы разрешения этой проблемы.

Сам Гейтс рассказал, что активно интегрирует ИИ в свою повседневную жизнь.

Например, для подведения итогов посещаемых им встреч. Ранее он признавался, что использует ChatGPT при написании текстов и планировании встреч.