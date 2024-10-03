Билл Гейтс признался в собственных страхах перед искусственным интеллектом
Категория
Технологии
Дата публикации

Билл Гейтс признался в собственных страхах перед искусственным интеллектом

Билл Гейтс
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Источник:  Business Insider

Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс признал, что имеет несколько страхов на фоне стремительного развития систем искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Билл Гейтс признался в страхах перед стремительным развитием искусственного интеллекта, выделив киберпреступления, биотерроризм и войны как ключевые проблемы.
  • Основатель Microsoft видит перспективы в создании искусственного интеллекта, способного противостоять угрозам и облегчать трудовую нагрузку на работников.
  • Билл Гейтс активно использует ИИ в повседневной жизни, но одновременно выражает беспокойство по поводу возможности выхода разработок ИИ из-под контроля.
  • Он считает, что обученные системы ИИ смогут улучшить процессы медицинской диагностики и облегчить трудовую нагрузку на работников, но признает риски быстрых изменений.
  • Билл Гейтс также высказывает опасения относительно разработки 'общего ИИ', который может превзойти человеческий разум и вызвать серьезные последствия для человечества.

Что известно о страхах Билла Гейтса перед искусственным интеллектом

Миллиардер отметил, что выделил три ключевые проблемы, связанные с развитием ИИ.

Плохие люди с плохими намерениями будут использовать ИИ для киберпреступлений, биотерроризма и войн, — предупреждает Гейтс.

Билл Гейтс назвал главные страхи, связанные с развитием ИИ
Билл Гейтс

По его мнению, необходимо создать ИИ, способный быть на шаг впереди и противостоять этим угрозам.

Гейтса также беспокоит влияние ИИ на рынок труда. При надлежащем обучении системы искусственного интеллекта смогут, например, устанавливать точные медицинские диагнозы, а также смогут перехватить функции, выполняемые сейчас менеджерами по продажам, техподдержкам и другим специалистам.

Миллиардер признал, что функции ИИ могут облегчить трудовую нагрузку на работников, что позволит снизить рабочий день, однако быстрые изменения вызывают беспокойство.

Как Гейтс относится к стремительному развитию ИИ

Кроме того, Гейтс разделяет обеспокоенность по поводу того, что разработки ИИ могут выйти из под контроля.

По его мнению, речь, в частности, идет о разработке так называемого "общего ИИ", которая в определенный момент может превзойти способности человеческого разума и приветы к уничтожению человечества.

При этом предпринимателя, например, не беспокоит рост энергопотребления, связанный с ИИ. Он уверен, что в будущем искусственный интеллект сам найдет способы разрешения этой проблемы.

Сам Гейтс рассказал, что активно интегрирует ИИ в свою повседневную жизнь.

Например, для подведения итогов посещаемых им встреч. Ранее он признавался, что использует ChatGPT при написании текстов и планировании встреч.

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